Michele Bocci per repubblica.it

E' arrivato il via libera di Aifa alla terza dose di vaccino per certe categorie di cittadini. La Cts, Commissione tecnico scientifica, dell'agenzia del farmaco ha iniziato la discussione sul tema martedì scorso e ha avuto bisogno di un po' più tempo del previsto per giungere alla conclusione, comunque scontata. Si è parlato delle categorie per le quali autorizzare una nuova somministrazione. L'indicazione, comunque, è quella di fare la terza dose non prima di sei mesi dopo la seconda somministrazione.

Va detto che già prima che gli esperti che si occupano dell'approvazione dei farmaci iniziassero il loro lavoro, già in molti avevano detto che a partire da questo settembre si faranno le terze dosi a persone con problemi al sistema immunitario (provocati ad esempio da trapianti e cancro), poi ad anziani, in particolare over 80 e ospiti delle Rsa, e infine al personale sanitario. Lo stesso ministro alla Salute Roberto Speranza aveva detto martedì, alla conclusione del G20 a Roma, che si sarebbero certamente fatte le terze dosi. Stessa cosa ha poi fatto il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo.

I tecnici dunque hanno seguito la stessa linea. L'Italia si muove dunque prima che arrivi un parere sul punto di Ema, l'agenzia regolatoria europea, che ha spiegato di avere bisogno ancora di alcune settimane per concludere uno studio specifico sulla terza dose, nel quale sono arruolate 300 persone. Anche l'agenzia europea prende in considerazione la nuova somministrazione solo dopo sei mesi dalla seconda.

E Marco Cavaleri, responsabile della strategia sui vaccini dell'agenzia europea, ha detto che le autorità nazionali "possono procedere in ogni caso con piani per somministrare dosi addizionali o richiami di vaccino, come misura proattiva per proteggere la salute pubblica, prima che una decisione da parte del regolatore possa essere presa. Questo tipo di decisioni sono pienamente comprese dall'Agenzia nel contesto di emergenza in cui siamo".

