1 – REGNO UNITO: ESERCITO PRENDE CONTROLLO DI NAVE ANDROMEDA, NESSUN FERITO A BORDO

(Agenzia Nova) - L'esercito britannico ha preso il controllo della petroliera che ha gettato l'ancora nel Canale della Manica dopo aver comunicato la presenza a bordo di sette clandestini.

Tobias Ellwood, presidente della commissione difesa della Camera dei comuni inglese, ha confermato l'operazione in un'intervista all'emittente televisiva "Bbc" e ha detto che nessuno a bordo è rimasto ferito. I clandestini, sette persone la cui identità non è stata ancora resa nota, sono in custodia.

L'incidente è iniziato intorno alle 10 di questa mattina sulla petroliera, registrata in Libia, Nave Andromeda, che sarebbe dovuta attraccare a Southampton, in Inghilterra. La guardia costiera ha portato sul posto due elicotteri e le autorità hanno imposto una zona di sicurezza di tre miglia intorno alla nave. (Rel

2 – ASSALTO DEI MIGRANTI ALLA PETROLIERA NELLA MANICA

Estratto dell'articolo di Enrico Franceschini per “la Repubblica”

"Mayday" nella Manica. Una petroliera in arrivo dalla Nigeria rimane bloccata a sud dell' isola di Wight: l' equipaggio aveva scoperto a bordo sette clandestini, che reagiscono minacciando violenza. Il capitano e una quindicina di marinai si barricano dentro la plancia di comando, attrezzata per venire chiusa ermeticamente in caso di attacchi di terroristi o pirati, dando l' allarme.

la nave andromeda fa zig zag vicino all isola di wight1

Da Southampton, il porto inglese dove l' imbarcazione era destinata ad attraccare, partono motovedette della Guardia Costiera ed elicotteri della polizia. I legali della compagnia marittima proprietaria dell' Andromeda, questo il nome della petroliera, che batte bandiera della Libia, negano «al 100 per cento» che si tratti di un tentativo di dirottamento, ma altre fonti dicono che i clandestini hanno comunque preso il controllo. Come che sia, l' Sos provoca quello che le autorità descrivono come «un grave incidente».

Appena si fa buio, sei elicotteri delle Special Boat Forces sorvolano la nave, scaricando dal cielo un' unità di commandos. I sette clandestini vengono facilmente arrestati. Pare che l' equipaggio fosse a conoscenza della loro presenza da giorni. Ma in prossimità della costa, quando i marinai cercano di chiuderli in una cabina, gli immigrati si rifiutano, opponendo resistenza. E a quel punto è scoppiata la crisi.

(…) In un primo momento il ministero della Difesa smentisce ogni coinvolgimento nella vicenda. Ma in serata, citando fonti governative, il Daily Mail riporta che le Special Boat Forces (Sbf), le forze speciali della Marina militare, sono allertate e pronte a intervenire. Come poco dopo succede. (…)

