17 gen 2023 18:16

NON SI CAPISCE UN GAS! - NONOSTANTE LE QUOTAZIONI INTERNAZIONALI DEL METANO SIANO SCESE AI LIVELLI PRE-BELLICI, LE BOLLETTE DEL GAS RESTANO UGUALI A PRIMA - IL MOTIVO? L'AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE NON AVVIENE IN TEMPO REALE, MA MESE PER MESE – I PRIMI CALI DEI PREZZI PER I CONSUMATORI CHE FANNO PARTE DEL MERCATO TUTELATO CI SARANNO A PARTIRE DA INIZIO FEBBRAIO…