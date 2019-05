NON SI INTERROMPE UNA BELLA SAGA – SE AVERE NOSTALGIA DEL MAGHETTO HARRY POTTER ALLORA SAPPIATE CHE J.K. ROWLING PUBBLICHERÀ QUATTRO NUOVE STORIE DEDICATE AL SUO PERSONAGGIO PIÙ FAMOSO: SI TRATTA DI BREVI E-BOOK CHE SI CONCENTRERANNO SU SPECIFICHE LEZIONI TENUTE NELLA SCUOLA DI HOGWARTS (TUTTO QUA?) - È DAL 2007 CHE I LETTORI PIÙ ACCANITI ASPETTANO CHE…(VIDEO)

Mario Manca per "www.vanityfair.it"

harry potter 2

A dodici anni dall’uscita de I doni della morte di Harry Potter si discute ancora, come se il tempo non fosse passato. Vuoi per la saga di Animali Fantastici al cinema, vuoi per lo spettacolo Harry Potter e la maledizione dell’erede in scena nel West End nel 2016.

Un mito che continua da un ventennio e che non è certo finito qui. J.K. Rowling pubblicherà, infatti, quattro nuove storie dedicate al suo personaggio più famoso: si tratta di brevi e-book editi da Pottermore Publishing che approfondiranno «il folklore tradizione e la magia nel cuore della saga».

harry potter

I libri si concentreranno, infatti, su specifiche lezioni tenute nella scuola di Hogwarts, tra cui Divinazione, Erbologia e Difesa contro le Arti Oscure. I primi due, A Journey Through Charms and Defense Against the Dark Arts e A Journey Through Potions and Herbology, saranno disponibili a partire dal 27 giugno.

HARRY POTTER

Seguiranno il prossimo anno, nel 2020, i restanti due: A Journey Through Divination and Astronomy e A Journey Through Care of Magical Creatures. Un viaggio fra i libri tanto cari ad Hermione, le bocciofile e gli incantesimi che i fan hanno imparato a memoria e di cui sembrano ancora avere un disperato bisogno.

harry potter

È dal 2007 che i lettori più accaniti aspettano che la saga di Harry Potter continui e, malgrado le resistenze iniziali della Rowling, pare che ce l’abbiano fatta, almeno in parte. Nei nuovi capitoli non si farà menzione, infatti, del maghetto: solo della teoria delle arti magiche prima della dimostrazione pratica. Il franchise, insomma, gode ancora di ottima salute e, qualora qualcuno nutrisse dei dubbi, questa ne è la dimostrazione.

harry potter 1 harry potter 1 harry potter emma watson hogwarts rowling harry potter 3 harry potter 4 rowling HERMIONE HARRY POTTER harry potter 3 i tre di harry potter