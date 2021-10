NON SI MISCHIA UN "FATTO" CON UN'OPINIONE - BEPPE SALA VA IN TRIBUNALE A MILANO PER TESTIMONIARE, COME PARTE CIVILE, IN UN PROCESSO PER DIFFAMAZIONE A CARICO DI MARCO TRAVAGLIO PER ALCUNE AFFERMAZIONI FATTE DURANTE UNA PUNTATA DI "OTTO E MEZZO" DEL 2018 SU UN FINANZIAMENTO DA 50MILA EURO PER LA CAMPAGNA ELETTORALE DI SALA DEL 2016 DA PARTE DEL COSTRUTTORE LUCA PARNASI…

Da "il Giornale"

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ieri in Tribunale a Milano per testimoniare, come parte civile, in un processo per diffamazione a carico del direttore del «Fatto Quotidiano» Marco Travaglio in relazione ad alcune affermazioni del giornalista in una puntata di «Otto e mezzo» del 2018, dopo che sul «Fatto Quotidiano» era stato pubblicato un articolo su un finanziamento da 50mila euro per la campagna elettorale del 2016 da parte del costruttore Luca Parnasi.

Per il sindaco di Milano da parte di Travaglio era arrivata «un’accusa non troppo velata non sostenuta dai fatti», mentre si era trattato di un finanziamento «trasparente». «Ho incontrato Parnasi perché aveva ricevuto un incarico da parte del Milan per un’ipotesi di nuovo stadio - ha ribadito ieri il sindaco -. La verità sta nei fatti»