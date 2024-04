NON SI MUOVE FOGLIA CHE ARMANI NON VOGLIA – COME TUTTI I GRANDI IMPRENDITORI, RE GIORGIO HA DECISO COSA SUCCEDERÀ DOPO DI LUI E IL PIZZINO MANDATO IERI PARLA CHIARO: SE L’INDIPENDENZA DEL MARCHIO È SEMPRE STATO UN PUNTO DI FORZA, IN FUTURO NON SI POTRÀ ESCLUDERE DI FINIRE SOTTO L’ALA DI LVMH, KERING O ESSILUX - PIETRA MILIARE PER IL DOPO-ARMANI È STATA L'ASSEMBLEA DI SETTEMBRE, IN CUI LO STILISTA HA MODIFICATO LO STATUTO CON EFFICACIA DIFFERITA…

Estratto dell’articolo di Anna Franco e Rosario Dimito per “Il Messaggero”

giorgio armani.

[…] Giorgio Armani […] Il leggendario stilista, incoronato sulla copertina del Time già nel 1982 come purosangue di un made in Italy che non c'è (quasi) più, ha rilasciato un'intervista a Bloomberg dove, alla soglia del suo novantesimo compleanno, parla dei piani per il futuro dell'azienda, che ha voluto, fondato e guidato in prima persona dal 1975, difendendo sempre una fondamentale autonomia del marchio. «L'indipendenza dai grandi gruppi potrebbe rappresentare ancora un valore trainante per il Gruppo Armani in futuro, ma non sento di escludere nulla - ha dichiarato - Ciò che da sempre caratterizza il successo del mio lavoro è la capacità di adattarsi ai tempi che cambiano».

Insomma, il designer, che ha impostato il suo lavoro su un grande controllo su ogni dettaglio della filiera produttiva e organizzativa della griffe, non esclude che un giorno la sua creatura possa finire nel portafogli anche di un grande gruppo del lusso. Sì, ricorda ciò che è già successo per altri tesori dello stile italiano, come Valentino, Gucci, Versace o Fendi […]

giorgio armani la nipote silvana e leo dell orco

Pietra miliare per il dopo-Armani è stata l'assemblea svoltasi a Milano, nello studio del notaio Elena Terrenghi, alle ore 9,30 del 26 settembre 2023 che ha modificato lo statuto con efficacia differita, all'apertura della successione di Armani, titolare del 99,9% del gruppo dei cui la Fondazione Armani ha lo 0,1%. L'imprenditore non ha figli, ma solo i nipoti Andrea Camerana (figlio della sorella Rosanna), Silvana e Roberta Armani (figlie del fratello Sergio). Lo statuto che sarà adottato alla scomparsa del fondatore prevede sei categorie di azionisti nel capitale, considerati uguali al momento della distribuzione del dividendo (sarà ripartito solo il 50% degli utili) ma diversi in termini di diritti di voto e di nomina del vertice.

silvana armani con zio giorgio armani

Ma a parte lo sbarco in Borsa, tutte le alleanze sono sulla carta possibili, comprese quelle con Lvmh di Bernard Arnault o con Kering di François Pinault, senza tralasciare nemmeno Essilux. Va ricordato che Armani ha avuto un solido legame di amicizia e di affari con Leonardo Del Vecchio, scomparso a giugno 2022 […]

giorgio armani tra le nipoti silvana e roberta andrea camerana giorgio armani giorgio armani 1 giorgio armani 3 giorgio armani 2 giorgio armani con la nipote silvana giorgio armani con alexia e andrea camerana giorgio armani con le nipoti silvana e roberta giorgio e roberta armani