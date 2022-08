24 ago 2022 17:12

NON SI PUO' RIPOSARE MAI IN PACE, NEANCHE DA MORTI - A BARDOLINO, IN PROVINCIA DI VERONA, LE CENERI DI ALCUNI DEFUNTI SONO STATE RICOLLOCATE IN ALTRI CIMITERI PERCHE' NON C'ERA PIÙ POSTO - I TRASFERIMENTI DI URNE NON SONO STATI COMUNICATI ALLE FAMIGLIE, CHE NON SAPEVANO DOVE PIANGERE IL PROPRIO PARENTE DEFUNTO - ADDIRITTURA QUALCHE FAMIGLIA HA DOVUTO PORTARSI LE URNE A CASA...