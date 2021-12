15 dic 2021 13:50

NON SI PUO' USCIRE DA "GOMORRA" - A NAPOLI, UN 30ENNE CHE VOLEVA SMETTERE DI FARE LO SPACCIATORE PER I CLAN, VIENE "PUNITO": GLI BUTTANO BENZINA ADDOSSO E GLI DANNO FUOCO – IL GIOVANE NON È MORTO MA HA USTIONI SU BUONA PARTE DEL CORPO – UN TESTIMONE: “VOLEVA CAMBIARE VITA. VOLEVA SOLO CHIUDERE CON LA DROGA” – PER LE FORZE DELL’ORDINE, LA RITORSIONE DEI BOSS SERVIVA ANCHE PER...