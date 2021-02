26 feb 2021 19:10

NON SI PUÒ STARE YAMAMAY TRANQUILLI - IL VIDEO DELLA RAPINA DENTRO IL NEGOZIO DI YAMAMAY IN PIAZZA CORDUSIO, A MILANO: UNA COMMESSA HA FATTO SCUDO CON IL SUO CORPO DAVANTI ALLE CASSE, BECCANDOSI UNA COLTELLATA DAL LADRO - L'ALTRA HA TRASFORMATO PER UN ATTIMO LA COLONNINA-DISPENSER DEL GEL DISINFETTANTE IN UN'ARMA, PRIMA DI DARSELA A GAMBE - L'UOMO È STATO ARRESTATO... - VIDEO