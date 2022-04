4 apr 2022 16:38

NON SI RESTA MUTI DAVANTI ALLA GUERRA - LA SIGNORA CRISTINA MAZZAVILLANI, MOGLIE DI RICCARDO MUTI, È PARTITA VERSO L’UCRAINA PER ANDARE A RECUPERARE 60 TRA CORISTI, BALLERINI E TECNICI DEL TEATRO DELL'OPERA DI KIEV, IN FUGA DALLA GUERRA CON ALCUNI FAMILIARI: I DUE PULLMAN SONO DIRETTI IN UNGHERIA DOVE AL CONFINE RECUPERERANNO I PROFUGHI. L’ARRIVO IN ITALIA È PREVISTO PER IL 6 APRILE E…