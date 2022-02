NON SI SENTE VOLARE MOSCA – L’ITALIA CHIUDE LO SPAZIO AEREO ALLA RUSSIA, COME GIÀ FATTO DA BELGIO, AUSTRIA, GERMANIA E MOLTI ALTRI STATI EUROPEI, COMPRESA LA FINLANDIA. PRATICAMENTE, SONO VIETATE TUTTE LE ROTTE IN DIREZIONE OVEST DA MOSCA

Da www.rainews.it

aeroflot

L'Italia chiude lo spazio aereo alla Russia. Ne dà notizia Palazzo Chigi. Dopo l'invasione russa in Ucraina, sono sempre di più i Paesi europei che hanno chiuso il loro spazio aereo ai voli russi. Tra gli ultimi ad annunciarlo, in attesa della decisione di Bruxelles, l'Austria e la Germania. Vienna chiude i propri cieli con effetto immediato agli aerei russi, ha detto la ministra dell'Energia Leonore Gewessler. Segue l'annuncio analogo del ministero dei trasporti tedesco in vigore da domenica alle 15 per tre mesi.

VLADIMIR PUTIN

I Paesi si aggiungono a Bulgaria, Regno Unito, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovenia, Repubblica Ceca ed Estonia, Danimarca, Svezia, Belgio, Irlanda e Finlandia.

La Finlandia condivide un confine di 1.300 chilometri con la Russia, il che significa che una rotta principale in direzione ovest dalla Russia sarà chiusa.

Anche la compagnia aerea olandese Klm ha annunciato di aver sospeso i voli da e per la Russia per sette giorni e che per lo stesso periodo di tempo eviterà di attraversare lo spazio aereo russo. La decisione, spiega la Klm, è stata presa in funzione delle sanzioni imposte dall'Ue che impediscono l'invio di parti di ricambio in Russia anche per le esigenze della stessa compagnia.

aeroflot

Anche la Russia ha chiuso il suo spazio aereo alle compagnie legate o registrate in Lettonia, Lituania, Estonia, Slovenia, Bulgaria, Polonia e Repubblica Ceca come rappresaglia alle misure simili prese da questi Paesi. Il divieto riguarderà anche i voli di transito effettuati in Russia dalle stesse compagnie.

Su Twitter, il primo ministro belga Alexander De Croo scrive: "Il Belgio ha deciso di chiudere il suo spazio aereo a tutte le aerolinee russe. I nostri cieli europei sono cieli aperti. Sono aperti per coloro che collegano la gente, non per quelli che cercano di aggredire con brutalità".

aeroflot2

Sempre su Twitter il ministro degli Esteri danese, Jeppe Kofod scrive: "La Danimarca chiuderà il suo spazio aereo per gli aerei russi. Nella riunione odierna dei ministri degli Affari esteri dell'Ue faremo pressioni per un divieto a livello dell'Ue. L'attacco non provocato e spregevole della Russia all'Ucraina deve essere affrontato con le più forti sanzioni e condanne internazionali possibili".