Simona Lorenzetti per www.corriere.it

«Il fatto non sussiste». È una piena assoluzione quella pronunciata dal giudice Edmondo Pio nei confronti di Claudia Ughi, l'ex compagna dell'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. La donna era accusata di malversazione e appropriazione indebita in merito alla gestione del denaro che il mister versa per il mantenimento del figlio nato durante la loro relazione.

«Speriamo che la famiglia ritrovi la sua serenità. Il primo a essere contento dovrebbe essere proprio il papà, che ora sa di aver affidato suo figlio a una brava mamma. A una madre 'non snaturata'», commentano gli avvocati Davide Steccanella e Paolo Davigo Bonino che assistono la signora.

Nel 2019 Allegri si «separa» dalla Juventus e due anni dopo, nel gennaio 2021, si rivolge al Tribunale di Torino. Racconta di «essere disoccupato» e che il «suo reddito è mutato per cessata collaborazione calcistica con la Juventus», perciò chiede che l’assegno mensile venga dimezzato: da 10 mila a 5 mila euro. Per ben due volte – in primo grado e in appello - i giudici civili respingono la richiesta. Ed a quel punto che Allegri decide di presentare una denuncia in Procura, accusando la ex (dalla quale si era separato nel 2019) per appropriazione indebita e malversazione.

Alla donna era contestato di aver distratto parte del denaro (195 mila euro) per investimenti ad alto rischio, per l'acquisto di un alloggio a Livorno durante il periodo del lockdown e per il pagamento delle rate universitarie della figlia maggiore nata da una precedente relazione. La Procura aveva chiesto per la donna una condanna a un anno e due mesi. Ma il giudice l'ha assolta.

