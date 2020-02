NON SIAMO GLI UNICI / 2 - DUE CASI NUOVI CASI DI CORONAVIRUS IN GERMANIA: I CONTAGIATI DIVENTANO 18 - UNO E’ UN 40ENNE GIA’ RICOVERATO PER PATOLOGIE PREGRESSE - L’ALTRO E’ UN 25ENNE CHE PROBABILMENTE SI E’ INFETTATO IN ITALIA - INFETTATA ANCHE UN MAESTRA D'ASILO CHE, NEI GIORNI SCORSI, HA PARTECIPATO A UNA FESTA DI CARNEVALE...

coronavirus

Da https://www.tgcom24.mediaset.it/

Le scuole di ogni ordine e grado nel circondario di Heinsberg, in Germania, rimarranno chiuse oggi, e così pure gli uffici amministrativi della zona, dopo che si è rilevato il primo caso di Coronavirus nel Nordreno- Vestfalia. Il contagiato è un uomo di 40 anni, isolato e ricoverato in gravi condizioni. Il paziente è già affetto da un'altra malattia. I casi del virus ufficialmente registrati in Germania sono al momento 18.

coronavirus

Sono due i nuovi contagiati in Germania - Uno dei due, un giovane di 25 anni, è stato "presumibilmente infettato in Italia, a Milano". Il paziente è stato ricoverato nell'ospedale del Baden-Wurtemberg. E' in condizioni critiche l'altro uomo, di 40 anni, risultato positivo al coronavirus nella città di Erkelenz, vicino al confine olandese. L'uomo, che aveva già precedenti patologie, è stato portato in un ospedale specializzato a Duesseldorf. La Croce Rossa tedesca, nel frattempo, ha spiegato che le persone che hanno recentemente viaggiato in aree con trasmissione locale del virus, come parti del nord Italia, non potranno donare sangue per quattro settimane.

GERMANIA, UNO DEI CONTAGIATI È UNA MAESTRA D'ASILO

(ANSA) - E' una maestra di asilo di 46 anni che ha prestato servizio fino a venerdì scorso la donna positiva al test del coronavirus in Nordreno-Vestfalia, lo ha annunciato il ministro della Salute del Land Karl-Josef Laumann. Si tratta della moglie di un altro contagiato di 47 anni, attualmente ricoverato in ospedale in serie condizioni. La maestra e i suoi due bambini sono ora in quarantena a casa, così come tutti i bambini dell'asilo e le rispettive famiglie. La donna nei giorni scorsi aveva partecipato ad una festa di carnevale.