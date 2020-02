24 feb 2020 11:47

NON SIAMO GLI UNICI SFIGATI - IL CENTRO EUROPEO PER IL CONTROLLO DELLE MALATTIE HA AUMENTATO DA “BASSO” A “MODERATO-ALTO” IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL VIRUS IN ALTRI PAESI UE E NEL REGNO UNITO - IL COMITATO PER LA SICUREZZA SANITARIA UE STA VALUTANDO MISURE DI PREPARAZIONE DA POSSIBILI EPIDEMIE IN AFRICA AI FOCOLAI IN EUROPA…