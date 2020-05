NON SIAMO GLI UNICI STRONZI - I MEDICI DI BASE TEDESCHI E I DENTISTI FRANCESI DENUNCIANO LA MANCANZA DI CAMICI, GUANTI E MASCHERINE POSANDO NUDI ONLINE E DENUNCIANDO LE CONDIZIONI DI SCARSA SICUREZZA IN CUI SONO COSTRETTI A LAVORARE – “NOI VULNERABILI DAVANTI AI NOSTRI PAZIENTI CHE…” – FOTO OSÉ

Nudi per protestare contro la carenza di dispostivi di protezione sanitaria. È la singolare iniziativa dei dentisti francesi, che hanno postato sui social foto senza veli, accompagnate dall'hashtag #dentistesapoil (dentisti nudi), per richiamare l'attenzione del governo.

Nei video e nei post che circolano sui social i dentisti chiedono che l'esecutivo fornisca loro delle mascherine prima della riapertura degli studi prevista per l'11 maggio.

Julie Zerbib-Martin è la dentista che ha fatto partire la protesta assieme a due colleghe: "Purtroppo - dice - non abbiamo abbastanza dispositivi di protezione per tornare al lavoro".

Posare nudi è una metafora dell'essere costretti a lavorare "in una situazione di vulnerabilità con i nostri pazienti".

Le foto sono diventate rapidamente virali quando il dentista Thierry Meyer le ha raccolte in un album su Facebook e un altro dentista, Thierry Desaules, ha postato un video su YouTube.

Stando a Zerbib-Martin, sono più di 175 i dentisti che finora hanno partecipato all'iniziativa. I dentisti, per ragioni facilmente intuibili, sono tra le categorie più esposte al contagio da coronavirus.

Emmanuel Fougère è un dentista che ha lavorato come assistente sanitario in un'unità di terapia intensiva per aiutare durante la pandemia.

La foto 'au naturel' postata nel suo profilo Facebook è stata scattata poco prima che iniziasse il suo turno nel reparto di terapia intensiva. "Poi - si legge nel suo post - mi sono vestito con tutto il necessario: pantaloni, camicia, cappuccio, grembiule, scarpe, visiera, doppio paio di guanti e mascherina FFP2: tutto quello di cui abbiamo davvero bisogno".

Le gemelle Catherine e Nathalie Gros hanno postato una loro foto in ufficio su Instagram, condannando la mancanza di attrezzature per i dentisti.

Il ministero della salute francese ha detto che fornirà 150mila mascherine ai dentisti prima della revoca delle restrizioni dell'11 maggio, ma i dentisti sostengono che non è una quantità sufficiente (sarebbero circa 3 per ogni dentista).

Zerbib-Martin ha sottolineato anche l'aumento del costo delle mascherine e il fatto che non al momento non possano essere ordinate attraverso i fornitori abituali.

"Non lavoriamo da un mese e mezzo e non potremo più vedere tanti pazienti come prima - dice Zerbib-Martin - abbiamo dato via i nostri materiali agli ospedali all'inizio della crisi in segno di solidarietà. Ora non ci è rimasto più nulla".

Sono stati lasciati “nudi” contro il Coronavirus. E dunque i medici di base si sono spogliati davvero, in Germania, per sollevare l’attenzione sulla mancanza di mascherine, tute, guanti e materiale protettivo, con cui stanno facendo i conti da settimane, in piena emergenza coronavirus.

Le immagini dei medici svestiti sono state pubblicate sul sito web di protesta blankebedenken.org (“nude preoccupazioni”). “Per curarti in sicurezza, noi e i nostri team abbiamo bisogno di attrezzature protettive”, afferma la campagna sul suo sito web.

“La nudità deve simbolizzare che noi senza protezione siamo vulnerabili”, spiega Ruben Bernau alla rivista specializzata “Aerzte Zeitung”. È lui stesso poi a denunciare di essere ancora sprovvisto del necessario equipaggiamento contro il contagio, insieme al suo team. La campagna trae ispirazione dall’azione di un medico francese, Alain Colombiè, che si è fatto fotografare nudo nel suo studio medico, sotto la scritta “carne da macello”.

Le foto dei medici nudi sono rimbalzate adesso anche sulla Bild on line. La Germania ha finora retto molto bene di fronte alla prova del Coronavirus: rispetto all’alto numero dei casi di contagio registrati, il bilancio delle vittime è di gran lunga inferiore a quello di altri paesi colpiti dal virus (stando a dati della Hopkins University di oggi, si contano 157.770 contagi e 5.750 morti). Qualche giorno fa il ministro della Salute Jens Spahn ha affermato come il virus fosse “sotto controllo”, e che il sistema sanitario - dotato di 20 mila posti di terapia intensiva, già prima della pandemia, e da settimane in azione per raddoppiare questa cifra - non sia “mai stato sotto stress”.

A sentire le testimonianze di tanti medici, anche a Berlino, la forza del sistema tedesco non è riuscita però a garantire la necessaria protezione ai sanitari attivi sul territorio. Anche reperire le mascherine è stato molto difficile a lungo. Oggi ne è arrivato un carico di 10 milioni dalla Cina: l’arrivo a bordo di un aereo della Bundeswehr a Lipsia ha avuto molta risonanza mediatica.

