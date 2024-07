NON SIETE DISPOSTI A PERDONARE LE CORNA DEL VOSTRO PARTNER? LA SEXPERTA TRACEY COX SVELA LE SEI RAGIONI PER CUI VALE LA PENA DARE UNA SECONDA POSSIBILITÀ A CHI HA TRADITO: CHI SI CONCEDE UNA SCAPPATELLA MAGARI NON HA SMESSO DI AMARE E NON È DETTO CHE IL FEDIFRAGO ABBIA TUTTE LE “COLPE” – NON È COSÌ RARO CHE IL TRADIMENTO AVVENGA NEL MOMENTO DI MASSIMA FELICITÀ DELLA COPPIA VISTO CHE…

DAGONEWS

TRADIMENTO 2

Se sei mai stato tradito (e succede alla maggior parte di noi) saprai quanto possa essere devastante. Non sorprende, quindi, che molte persone credano che i traditori non debbano mai essere perdonati.

Non è della stessa idea la sexperta Tracey Cox che rivela: «Se sei vittima di infedeltà e hai una relazione con una persona che di solito è una brava persona, credo fermamente che ci siano le condizioni per il perdono». Ecco cosa ha scoperto nel corso degli anni.

TRADIMENTO

1. Tradire non significa necessariamente che non ti ama

Non tutti gli atti di infedeltà sono premeditati o motivati dall'insoddisfazione. Ecco un fatto che fa riflettere: le persone felici tradiscono. Potresti avere la relazione più felice e sana che esista e il tuo partner potrebbe comunque tradirti.

Perché? Alcune persone soccombono all'infedeltà opportunistica: sono attaccate e impegnate con il partner, ma quando vengono messe in una situazione in cui viene data loro la possibilità di tradire, non dicono di no. Spesso sono coinvolti alcol e droghe

tradimento

Anche se si tratta di una relazione, potrebbe riguardare puramente il sesso. Quando le persone dicono "Non significava niente", di solito stanno dicendo "Si trattava di sesso, non di amore". Molte persone sono capaci di separare amore e sesso: sono convinte che fare sesso con qualcuno di nascosto non significhi non amare il proprio partner.

2. Potrebbe non essere colpa loro

C'è stato un cambiamento rispetto al vecchio modo di pensare che attribuiva tutta la colpa esclusivamente alla persona che sbagliava.

Oggigiorno, siamo consapevoli che per mantenere una relazione soddisfacente servono due persone e che alcuni tradimenti succedono quando una delle due persone si sente non amata, sottovalutata o trattata male.

cellulare partner 9

La ricerca dimostra che non tutti i traditori sono dei donnaioli cronici o degli idioti immaturi: anche le persone gentili e responsabili hanno delle relazioni extraconiugali. Potrebbero amare il partner disperatamente, ma desiderare ardentemente di provare qualcosa per ragioni che non hanno assolutamente nulla a che fare con il partner.

tradimento 1

La crisi di mezza età è un classico esempio. Le persone non rifiutano tanto il partner quanto cercano di dimostrare a se stesse e al mondo che non stanno invecchiando: “Tutte quelle esperienze che sono riservate ai giovani (l'auto sportiva, il sesso bollente, il partner giovane) non sono fuori dalla mia portata, dopotutto.

La ricerca ci dice anche che le persone spesso si sentono impotenti quando sono in preda a una relazione extraconiugale. È comune che le persone riferiscano di sentirsi sconcertate. "Non ho idea di come ci sono arrivata davvero. Non mi sono prefissata di fare questo o di ferire qualcuno".

3. Non tutte le relazioni vengono interrotte dalle relazioni extraconiugali

"Hai distrutto tutto" è una risposta comune (e comprensibile) quando si scopre che il proprio partner ha tradito.

cellulare partner 4

È vero, la tua relazione non sarà più la stessa dopo una relazione extraconiugale, ma potrebbe anche migliorare.

Esther Perel sostiene che esistono due tipi di relazioni extraconiugali: la "relazione del risveglio" e la "relazione della rottura".

La rottura sentimentale avviene quando la relazione è ormai finita e il tradimento è inevitabile o compiuto deliberatamente per forzare la fine della relazione. La relazione extraconiugale si verifica quando ci sono problemi irrisolti nella relazione e la scoperta di una tresca costringe la coppia ad affrontarli e gestirli.

Anche se questo può portare a un lieto fine, nessuno (nemmeno Perel) consiglia mai di avere una relazione extraconiugale per "risolvere i problemi".

mario brega cornuto

Ma può esserci un lato positivo. Poiché non hanno nulla da perdere dopo una relazione, le coppie spesso si aprono su cose di cui non avrebbero mai parlato prima.

Da una relazione vecchia può nascere una nuova, migliore.

4. Puoi anche perdonare, se non dimenticare

Circa il 15-20 percento delle coppie sperimenta qualche tipo di infedeltà. Circa il 60-75 percento di coloro che lo fanno, rimangono insieme e sono felici.

tradimento

Essere in grado di perdonare è la cartina di tornasole per stabilire se la relazione può sopravvivere alla tresca. Chi perdona sperimenta meno ansia, stress e depressione e riesce ad andare avanti.

Perché alcuni di noi riescono a perdonare e altri no? Dipende dalla gravità dell'infedeltà, da quanto è durata, dal livello di rimorso mostrato dal partner che ha tradito e dalla capacità della persona tradita di elaborare e comprendere i propri sentimenti.

La componente cruciale in tutto questo è il rimorso del partner: possono volerci mesi o anni prima che la persona tradita si senta di nuovo al sicuro e che la fiducia venga completamente ricostruita. Più il partner è paziente e contrito, più è probabile che il perdono sia assicurato.

C'è un altro motivo per cui gli altri si rifiutano di cedere...

cornuto

5. Perdonare non significa condonare

Questo è un punto dolente per molte persone. Se perdono e me lo riprendo, significa che "l'hanno fatta franca".

Ascolta: se questa è la sesta relazione che perdoni al tuo partner, stai tollerando un cattivo comportamento. Lasciare che qualcuno commetta lo stesso errore più e più volte senza conseguenze ti mette in una posizione di impotenza.

Questo è molto diverso dal perdonare un coniuge che non ha commesso alcun errore per dieci anni per una piccola distrazione.

cornuto 2

Il perdono non riguarda il perdonare la persona che ti ha ferito, riguarda la tua guarigione. Il perdono è un bene per noi, non per loro.

Non significa nemmeno riconciliazione. Puoi perdonare qualcuno e decidere comunque di non voler più avere niente a che fare con lui. Non c'è un lato negativo nel farlo.

Tuttavia, aggrapparsi all'odio è un modo autentico per assicurarsi di avere una vita infelice. È allora che la persona che ti ha fatto del male ha davvero vinto.

cornuto 1

6. Probabilmente noterai i segnali se succede di nuovo

Un ultimo ostacolo per le persone che sono state devastate dal tradimento è: cosa succederebbe se accadesse di nuovo? Nessuno vuole una doppia dose di quel dolore.

Le relazioni più difficili da perdonare sono quelle che accadono quando la tua relazione è al massimo della felicità. Se sei stato completamente colto di sorpresa dall'infedeltà del tuo partner e non avevi idea di cosa stesse succedendo, perché dargli un'altra possibilità? L'hanno fatta franca una volta, potrebbero farla franca di nuovo.

Forse. Ma questa volta non hanno a che fare con un partner che si fida ciecamente di loro. Il senno di poi offre indizi preziosi. Avrai gli occhi ben aperti questa volta.

tradimento 2

La maggior parte delle coppie introduce delle regole dopo una relazione extraconiugale e la trasparenza totale è una di queste. Ciò significa che conoscerai tutte le password e potrai controllare il telefono, i social media, i messaggi e le chiamate ogni volta che ti sentirai nervoso.

Avere libero accesso a tutte le informazioni è spesso l'unico modo in cui il partner tradito è disposto a dare un'altra possibilità. E se il traditore non sta facendo nulla di sbagliato, perché rifiutare?

tradimento 4 tradimento 3 tradimento 3 tradimento 1 tradimento 2 tradimento 4