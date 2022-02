NON SIETE STATO, VOI - RICORDATE L'ESPLOSIONE DI UNA PALAZZINA A RAVANUSA CHE UCCISE 9 PERSONE? UNA DELLE VITTIME FU CITATA DA MATTARELLA NEL DISCORSO DI FINE ANNO E LA CERIMONIA FUNEBRE FU EQUIPARATA A UNA FUNERALE DI STATO - MA AL MOMENTO DI PAGARE IL CONTO DI 10 MILA EURO LE ISTITUZIONI SI SONO DATE ALLA MACCHIA - IL SINDACO DI RAVANUSA: "NON VOLEVAMO CHE PAGASSERO LE FAMIGLIE MA LE IMPRESE CI HANNO TIRATO FUORI. ERAVAMO E SIAMO DISPONIBILI A DARE UN CONTRIBUTO. NATURALMENTE LA CIFRA DI PARTENZA NON PUÒ ESSERE DIECIMILA EURO: UN FUNERALE COSTA CIRCA UN TERZO…"

Felice Cavallaro per il "Corriere della Sera"

Gli addetti alle pompe funebri erano vestiti di bianco, eleganti, solenni nel portare a spalla la bara di Selene Pagliarello, l'infermiera morta con la sua bimba mai nata nell'esplosione che la sera del 10 dicembre buttò giù un quartiere a Ravanusa. Recuperati i corpi, ai funerali un intero popolo piangeva raccolto anche attorno ai feretri delle altre otto vittime. Con familiari rassicurati sull'impegno dello Stato, della Regione, del Comune a non fare mancare giustizia e solidarietà. Ma meno di due mesi dopo, arriva il conto.

E i ragionieri delle onoranze funebri recapitano le fatture. Senza sconti perché in qualche caso la richiesta è di diecimila euro a funerale. Adesso lo dicono tutti che la solidarietà si è fermata in piazza Primo Maggio, davanti al sagrato della Chiesa Madre, un'arena del dolore con quei nove sarcofaghi incolonnati davanti al vescovo, le autorità in prima fila, una comunità in lacrime. Quando ieri mattina l'avvocato che assiste alcune delle famiglie, Salvatore Loggia, ha rivelato che «le istituzioni presenti ai funerali sono sparite al momento di pagare le spese, nonostante la cerimonia equiparata a un funerale di Stato», il sindaco Carmelo D'angelo s' è affrettato a diffondere la sua nota.

«Noi non volevamo che pagassero le famiglie ma le imprese ci hanno tirato fuori», si giustifica. «Noi eravamo e siamo disponibili a dare un contributo. Naturalmente la cifra di partenza non può essere diecimila euro: un funerale costa circa un terzo».

Si apre così un fastidioso contenzioso, difficile da amministrare visto che molti hanno già pagato, rifiutando polemiche estranee anche a Mario Carmina, il figlio del professore di filosofia citato nel messaggio di Capodanno dal presidente Mattarella. Lui, trentenne, laureato alla Bocconi, ha perduto nella sciagura pure la madre, Carmela Scibetta, ma le fatture nemmeno le ha viste perché lavora a Milano, alla direzione della NH Hotel.

Una catena alberghiera che, con massima discrezione, s' è fatta carico delle spese funerarie già saldate, come fa sapere l'avvocato Luigi Termini: «Un esemplare gesto di solidarietà e vicinanza al dolore del loro dipendente, ma con l'applicazione di tariffe ordinarie». In effetti si tratta di ditte diverse con cifre in alcuni casi ordinarie in altre esorbitanti. Anche per questo resta l'amarezza di tanti familiari nel sottolineare il mancato intervento di altri soggetti privati e pubblici.

Ma ieri sera, dopo il fuoco delle polemiche, è rimbalzata a Ravanusa una nota ufficiale della Regione a firma del capo della Protezione civile Salvo Cocina per confermare lo stanziamento di «un contributo di un milione di euro a favore del Comune di Ravanusa, aggiunto al milione destinato dall'Assemblea siciliana su proposta della deputata locale Giusy Savarino, in sede di variazione di bilancio, prima di Natale».

Due milioni promessi, anche se non ancora erogati. Un modo per ribadire che «i fondi saranno accreditati nei prossimi giorni, subito dopo le procedure contabili». Anche «per fare fronte alle spese per il funerale». Esplicito l'invito al Comune «che può quindi, se lo ritiene, procedere ad anticipare o assumere formale impegno con i creditori».

