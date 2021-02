NON DI SOLO CANE VIVE L’UOMO – GLI AMATI CAGNOLINI DI LADY GAGA SONO STATI RITROVATI E STANNO BENE, MA IL MISTERO SI INFITTISCE: CHI SI INTASCHERÀ LA RICCA RICOMPENSA DA MEZZO MILIONE DI DOLLARI CHE LA POPSTAR HA PROMESSO? LA MISTERIOSA DONNA CHE HA RITROVATO GLI ANIMALI NON AVREBBE NESSUN RAPPORTO CON I RAPITORI E A QUANTO SEMBRA NON SAPEVA NIENTE DELL’IDENTITÀ DEI CANI… - VIDEO

Flavio Pompetti per “il Messaggero”

agguato al dog sitter di lady gaga

Koji e Gustav sono sani e salvi, sono stati consegnati alla polizia e presto si riuniranno con la loro terza compagna a quattro zampe Miss Asia. Ryan Fisher, il custode dei tre bulldog francesi di Lady Gaga che era stato ferito al petto da un colpo di pistola nel difenderli dal sequestro, è in ospedale condizioni stabili, e si riprenderà a pieno.

Passato lo spavento la cantante può gioire e tornare sul set del film Lady Gucci che sta girando a Roma con Ridley Scott. Resta solo aperto il giallo sulla ricca ricompensa che la star aveva promesso per il ritorno dei suoi fedeli compagni. Chi intascherà i 500.000 dollari offerti per la taglia?

lady gaga a roma

LA RICOSTRUZIONE

Il dramma si è aperto mercoledì notte a West Hollywood, non lontano dalla residenza californiana di Lady Gaga. I tre cani passeggiavano al guinzaglio con Fisher, un trentenne specializzato nella cura degli animali domestici e titolare dell' agenzia The Valley of the Dogs. Una berlina bianca con dentro i due assalitori ha affiancato la comitiva.

I sequestratori hanno agito con chiara predeterminazione, probabilmente consapevoli del valore affettivo dei bersagli che avevano scelto. Uno di loro è saltato addosso a Fisher, il quale ha difeso i tre cani fino a quando ha potuto, ingaggiando un corpo a corpo con il rapitore sul marciapiede.

Quest' ultimo ha estratto una pistola e ha sparato un solo colpo, centrando Fisher nel petto. Poi ha spinto in macchina due dei quadrupedi e l' auto è ripartita a gran velocità.

lady gaga con i cani koji e gustav

LE TELECAMERE

Le telecamere dei un cancello di una vicina casa mostrano Fisher a terra in una pozza di sangue, mentre il cane superstite: Miss Asia, che era riuscito era allontanarsi durante la colluttazione, torna terrorizzato dal suo amico, e si accucciola davanti alla sua faccia per fargli compagnia.

«Ti amo Ryan, hai rischiato la tua vita per la nostra famiglia, sarai per sempre un eroe». Aveva scritto Lady Gaga dopo aver appurato quanto era accaduto. Il padre dell' artista, Joe Germanotta, racconta che la figlia è stata in contatto costante con Fisher in ospedale, e chiede alla polizia di arrestare i due sequestratori e di processarli per tentato omicidio.

agguato al dog sitter di lady gaga 2

In un altro tweet della musicista, la promessa della ricompensa da mezzo milione di dollari per chi avesse riconsegnato Koji e Gustav «senza dover rispondere ad alcuna domanda». Qualche domanda deve esserla fatta il capitano Jonathan Tippet, in servizio alla stazione di polizia al centro di Los Angeles, quando si è visto arrivare una donna, al momento rimasta anonima, che era in possesso dei due cani e chiedeva che fossero resi alla sua legittima proprietaria.

lady gaga con il suo cane miss asia

POCHI DETTAGLI

La polizia non ha fornito altri dettagli, ma assicura che non c' è nessun rapporto tra lei i rapitori, e che la riconsegna è avvenuta in buona fede. Se questa dovesse essere la vera storia, la donna, forse inconsapevole dell' identità dei cani quando li ha incontrati, avrebbe ora diritto di riscuotere la piccola fortuna promessa.

Scarsi i dettagli rilasciati dagli inquirenti circa i due sequestratori, anche se le immagini della telecamera hanno già permesso di avviare la loro identificazione, e concludere che si tratta di tratta di due giovani di colore tra i venti e i venticinque anni.

I RISCHI

I poliziotti temevano che la somma offerta da Lady Gaga avrebbe confuso le tracce dell' inchiesta, e che avrebbe incoraggiato la ripetizione di un crimine raro ma non sconosciuto sulle colline di Hollywood, dove molte star convivono con i loro amatissimi animali domestici. Il ritrovamento sembra invece essere stato casuale: forse i cani erano riusciti a fuggire, o forse i rapitori si sono resi conto della complessità della trattativa; si sono spaventati e li hanno lasciati andare.

spari il dog sitter di ryan fischer

IN ANSIA A ROMA

L' artista reduce dal grande successo tre anni fa del film in parte autobiografico A Star is Born ha seguito lo sviluppo della vicenda da Roma, dove è impegnata sul set del film che racconta la saga di Lady Gucci, al secolo Patrizia Reggiani, la donna che aveva sposato Maurizio, erede della famiglia Gucci, e che dopo essere stata lasciata dal marito dodici anni dopo ne commissionò l' omicidio, nell' ottobre del 1995.

ryan fischer con i cani di lady gaga 2

Reggiani è uscita di galera cinque anni fa dopo 18 anni di reclusione, e gode oggi il contributo del ricco accordo prenuziale che aveva stipulato al tempo del matrimonio. I panni del marito sono vestiti da Adam Driver, e il resto del cast milionario comprende Jeremy Irons, Jared Leto e Al Pacino.

