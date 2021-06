NON SOLO IL MIGLIORE AMICO DELL’UOMO, ORA IL CANE FA ANCHE DA TERAPEUTA! – IN FRANCIA, L’USO DI LABRADOR E GOLDEN RETRIEVER PER AIUTARE LE VITTIME IN TRIBUNALE AD ASSORBIRE LE TENSIONI E DIMINUIRE LO STRESS STA PRENDENDO SEMPRE PIU’ PIEDE – IL PRIMO IMPIEGO DI CANI “TERAPEUTI” E’ AVVENUTO NEL MARZO 2019, QUANDO IL LABRADOR LOL HA AIUTATO UNA BAMBINA DI 5 ANNI VITTIMA DI MOLESTIE SESSUALI...

Stefano Montefiori per il “Corriere della Sera”

FrEdEric Almendros E LOL

La prima volta che il labrador Lol è entrato in azione al tribunale di Cahors è stato il 29 marzo 2019. «Una bambina di cinque anni era attesa in tribunale perché vittima di molestie sessuali. I magistrati volevano sentire il suo racconto, ma lei si rifiutava di scendere dall'auto. Ha accettato solo quando ha visto il cane, che non l'ha lasciata un istante per tutta la durata della testimonianza. Lol assorbe le tensioni e diminuisce lo stress attorno a lui», racconta Frédéric Almendros, procuratore a Cahors nel Sud della Francia e autore del libro «Il cane terapeuta» (Favre) sulla storia di Lol, «il primo cane di assistenza giudiziaria».

LOL CANE TERAPEUTA

Dopo quella bambina Lol è rimasto accanto a una sessantina di persone dai 3 ai 90 anni. Il cane è una presenza rassicurante, aiuta soprattutto i bambini a non farsi prendere dal panico in contesti freddi e angoscianti come commissariati e tribunali. Grande, nero, il labrador potrebbe fare paura, ma per quasi un anno è stato addestrato ad avere un comportamento che non spaventa i bambini e che anzi li tranquillizza.

LOL CANE TERAPEUTA

È stato il procuratore Almendros a portare in Francia, e quindi per la prima volta in Europa, un'idea già applicata per la prima volta a Seattle, negli Stati Uniti. La procuratrice generale Ellen O' Neill, dopo avere affiancato il labrador Jeeter al figlio disabile, ha pensato di usare i cani anche per dare conforto alle vittime nei tribunali. Ha fondato la Courthouse Dogs Foundation che ha ormai nove anni di esperienza e accompagna oltre 250 cani di assistenza giudiziaria.

LOL CANE TERAPEUTA

L'esperimento di Cahors è stato presentato al Parlamento europeo e in Francia si sta estendendo a Strasburgo, Nevers e Orléans. Entro la fine dell'anno saranno 20 le città francesi a disporre di labrador o golden retriever nei tribunali. Il procuratore Almendros ha cominciato a interessarsi agli animali quando era assegnato alla sede di Saint-Denis de la Réunion, e si è imbattuto in una particolare forma di crudeltà: i pescatori usavano i cani come esche vive per la caccia allo squalo. Ha organizzato operazioni con motovedette ed elicotteri per fermare questa barbarie, e da allora è sensibile alla relazione tra uomini e animali.

LOL CANE TERAPEUTA

Lol viene accompagnato dai pompieri a loro volta addestrati per interagire con lui, e il suo benessere è tenuto in conto. «La condizione che ho sempre posto per il suo utilizzo è che non soffra - ha detto Almendros al giornale 30 millions d'amis -. Facciamo attenzione a qualsiasi segno che potrebbe indicare malessere: cambiamento di peso o apatia. Ma finora non è mai successo». A Cahors verrà proposto a volontari di misurare parametri come ritmo cardiaco, ossitocina a adrenalina nel sangue, prima e dopo l'incontro con Lol, per realizzare uno studio scientifico sui benefici indotti dai cani nei tribunali.

FrEdEric Almendros LOL CANE TERAPEUTA