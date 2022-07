NON SOLO ROMA: TUTTA L’EUROPA È IN FIAMME! – DAL PORTOGALLO ALLA FRANCIA, PASSANDO PER LA SPAGNA, TUTTO IL SUD DEL CONTINENTE È IN PREDA A UN’ONDATA DI CALDO RECORD E INCENDI CHE DEVASTANO TUTTO: LE TEMPERATURE HANNO RAGGIUNTO I 47 GRADI E I ROGHI HANNO DISTRUTTO INTERE FORESTE – LISBONA HA MESSO IN ALLERTA ROSSA TUTTO IL PAESE, IN SPAGNA LE SUPERFICI CARBONIZZATE SONO PIÙ CHE RADDOPPIATE RISPETTO ALLA MEDIA…

DAGONEWS

L’Europa brucia! Dal Portogallo alla Francia, passando per la Spagna, il sud del continente è in fiamme e il caldo non sembra voler dar tregua. In Francia la zona più colpita è il dipartimento della Gironda, dove migliaia di turisti sono stati evacuati dai campeggi e costretti a mettersi in salvo nel cuore della notte.

Brucia anche il Portogallo: il governo ha messo in allerta praticamente tutto il paese, mentre le temperature raggiungono i 45°C: a rischio anche l’esclusivo resort di lusso Pinheiros Altos. Le fiamme sono arrivate a soli 550 metri dalla villa da 8,5 milioni di sterline di Roman Abramovich, nell’ Algarve.

spiaggia di port la nouvelle francia

In Spagna non va meglio: nella città di Ourense, il termometro ha registrato 47°C e il quotidiano El Diario ha definito le condizioni di caldo torrido "infernali".

Europa in fiamme. In "allerta rossa" quasi tutto il Portogallo

Portogallo in "allerta rossa" incendi. Coinvolti 16 dipartimenti su 18

Centinaia di abitazioni evacuate, roghi in diverse regioni e vigili del fuoco in affanno. Con forti venti ad alimentare e sospingere i fuochi, il Portogallo fatica a contenere gli incendi. A bruciare ampie aree di diverse regioni centrali del paese.

incendi spagna portogallo francia

Già 16 su 18, le aree che la Protezione Civile ha posto in "allerta rossa" per il rischio incendi, fino alla mezzanotte di giovedì. Corrispondente al più elevato livello di rischio, l'allerta è dovuta alla combinazione di diversi fattori, che tengono fra l'altro conto delle temperature spesso superiori ai 40°C, registrate da martedì in diverse aree del centro e del nord del Paese.

Le fiamme "si mangiano la Spagna": superfici in fumo più che raddoppiate rispetto alla media

Non lontano dalla frontiera portoghese, fiamme fuori controllo anche in Spagna. Pure qui, colonnina di mercurio alle stelle, con temperature prossime ai 44°C in Galizia, a Cordova e nel sud-est.

Dalla cittadina di Las Mestas, nella provincia di Caceres, i focolai hanno guadagnato terreno e sconfinato in quella più settentrionale di Salamanca. Complici venti ad oltre 30 km/h, le fiamme avanzano rapide, minacciando ormai anche polmone verde e parco naturale della Sierra de Francia. Le superfici mangiate dagli incendi dall'inizio dell'anno, secondo stime del governo spagnolo, ammontano a oltre 70.000 ettari: più del doppio della media registrata negli ultimi 10 anni.

caldo infernale in europa

Roghi vicino ad Arcachon e Bordeaux. In allerta il dipartimento della Gironda

Più di 1.000 gli ettari già in fumo in Francia. Carbonizzate intere pinete e parcelle di foresta nella zona di Bordeaux, dove le fiamm e hanno costretto all'evacuazione anche 150 persone. Incendi anche vicino alla celebre Duna del Pilat, non lontano da Arcachon. Su ordine della Prefettura, tutto il dipartimento della Gironda è quindi stato messo in allerta incendi arancione, il livello appena inferiore al massimo, contrassegnato dal rosso. Ad allarmare anche il meteo, che per la zona prevede temperature stabilmente sopra i 35°C almeno fino all'inizio della prossima settimana.

