31 mag 2022 15:15

NON SOLO IN RUSSIA: ANCHE IN UCRAINA CADONO TESTE - LYUDMILA DENISOVA E' STATA RIMOSSA DALL'INCARICO DI COMMISSARIA PER I DIRITTI UMANI DELL'UCRAINA - IL PARTITO DI ZELENSKY NE AVEVA PROPOSTO LA SFIDUCIA AL PARLAMENTO PERCHE' "COLPEVOLE" DI NON AVER "ORGANIZZATO I CORRIDOI UMANITARI" E "DI AVER DENUNCIATO GLI STUPRI NEI TERRITORI OCCUPATI SENZA PORTARE PROVE" - L'ACCUSA DI INERZIA E DI DIFFONDERE INFORMAZIONI CHE SVIANO L'ATTENZIONE DEI MEDIA DAI BISOGNI DELL'UCRAINA (CIOE' NON FUNZIONALE ALLA PROPAGANDA?)