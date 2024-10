NON SOTTOVALUTARE MAI LE CONSEGUENZE DELLO STRESS – UNO STUDIO DELL’UNIVERSITÀ CINESE DEL SICHUAN RIVELA CHE L’ESAURIMENTO INFLUISCE SULLA PROGRESSIONE DEL CANCRO COLORETTALE – TUTTA COLPA DELL’ALTERAZIONE DEL MICROBIOTA INTESTINALE, CHE VIENE DISTURBATO DA LIVELLI ELEVATI DI STRESS – GLI ESPERIMENTI SUI TOPI E LA SOLUZIONE, CHE PASSA ATTRAVERSO UN TIPO SPECIALE DI BATTERIO…

DAGONEWS

CANCRO COLORETTALE

Una scoperta sorprendente dell’università cinese del Sichuan ha rivelato un legame allarmante tra lo stress cronico e la progressione del cancro colorettale. Il responsabile? Un'alterazione nel nostro microbiota intestinale. Questa scoperta non solo accende un faro sul modo in cui lo stress influisce sul nostro corpo a livello microscopico, ma apre anche nuove e interessanti possibilità per la prevenzione e il trattamento del cancro.

Lo studio è stato presentato alla UEG Week 2024 a Vienna, Austria, ed evidenzia come lo stress cronico possa accelerare la crescita dei tumori colorettali, disturbando il delicato equilibrio dei microrganismi presenti nei nostri intestini. Questi risultati potrebbero rivoluzionare l'approccio alla cura del cancro, specialmente per i pazienti che vivono livelli elevati di stress.

SMARTPHONE E STRESS

Il team di ricerca, guidato dal Dr. Qing Li, ha indagato il ruolo del microbioma intestinale — la comunità di batteri che “abita” il nostro sistema digestivo — nel modo in cui lo stress influisce sulla crescita del cancro. Attraverso una serie di esperimenti su topi, sono stati manipolati i livelli di batteri intestinali e di stress.

“Nel nostro studio, abbiamo utilizzato una combinazione di antibiotici per eradicare il microbiota intestinale, seguita da un trapianto di microbiota fecale per investigare se il microbiota fosse necessario affinché lo stress cronico accelerasse la progressione del cancro colorettale,” ha spiegato Dr. Li.

I risultati sono stati sorprendenti: lo stress cronico non solo ha aumentato la crescita dei tumori, ma ha anche ridotto i livelli di batteri benefici nell'intestino, in particolare quelli del genere “Lactobacillus”. Questi batteri “buoni” sono fondamentali per mantenere un sistema immunitario sano, essenziale per combattere il cancro.

“La progressione del cancro colorettale, correlata allo stress, può essere attribuita alla riduzione dei batteri intestinali benefici, poiché ciò indebolisce la risposta immunitaria del corpo contro il cancro,” ha notato Dr. Li.

I ricercatori hanno identificato una particolare specie di batteri, “Lactobacillus plantarum”, come centrale nel legame tra microbiota intestinale e cancro. Quando ai topi “stressati" sono stati somministrati integratori di “L. plantarum”, la formazione di tumori è diminuita.

Ulteriori indagini hanno rivelato che “L. plantarum” aiuta a regolare il metabolismo degli acidi biliari e migliora la funzione delle cellule immunitarie T CD8+, cruciali nella difesa del corpo contro il cancro. Questo suggerisce che “L. plantarum” potrebbe rafforzare la nostra immunità anti-tumorale naturale.

Inizialmente, il team di Dr. Li pensava che *L. plantarum* potesse stimolare direttamente le cellule T CD8+ a produrre sostanze anticancro, ma i test in laboratorio hanno mostrato un risultato diverso.

“Le nostre prove in vitro hanno rivelato che il mezzo condizionato di *L. plantarum* non ha significativamente stimolato le cellule T CD8+ a produrre metaboliti chiave,” ha affermato Dr. Li. “Ciò indica che *L. plantarum* potrebbe necessitare di sostanze nell'ambiente intestinale per migliorare l'anti-tumoralità delle cellule T CD8+.”

burnout stress da lavoro 6

Queste scoperte potrebbero avere implicazioni significative per il trattamento del cancro, specialmente per i pazienti che affrontano stress cronico. Dr. Li ha suggerito che combinare i trattamenti tradizionali per il cancro con integratori di *L. plantarum* potrebbe rappresentare un approccio promettente per il cancro colorettale legato allo stress.

La ricerca è particolarmente tempestiva, dato l'aumento dei casi di cancro colorettale, specialmente tra i giovani. Attualmente, il cancro colorettale è la seconda causa di morte correlata al cancro in Europa. Dr. Li e il suo team prevedono di estendere la loro ricerca ai pazienti umani per verificare se i modelli osservati nei topi siano validi anche per gli esseri umani.

In definitiva, gestire lo stress e mantenere un intestino sano potrebbe rivelarsi più importante nella prevenzione e nel trattamento del cancro di quanto si pensasse in precedenza. “Ripristinare i batteri benefici nell'intestino, come i “Lactobacillus”, potrebbe rafforzare le difese naturali del corpo contro il cancro colorettale,” conclude Dr. Li.

Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per comprendere completamente queste connessioni e sviluppare nuovi trattamenti, questo studio offre speranza per nuove strategie nella lotta contro il cancro, ricordando l'importanza di una salute olistica: prendersi cura del benessere mentale e della salute intestinale potrebbe essere fondamentale nella prevenzione di malattie gravi come il cancro.

