17 dic 2022 19:46

NON SPUTARE IN CIELO CHE IN FACCIA TI TORNA - ITALO BOCCHINO CHE A “OTTO E MEZZO” PREDICA SULLA QUESTIONE MORALE E SI DICE “SCHIFATO” PER IL QATAR-GATE, E’ LO STESSO BOCCHINO IMPUTATO NEL PROCESSO CONSIP PER TRAFFICO D'INFLUENZE ILLECITE INSIEME A TIZIANO RENZI E ALFREDO ROMEO RELATIVO ALLA GARA D’APPALTO FM4 DA 2,7 MILIARDI DI EURO? – IL “FATTO”: “SE IL PULPITO È QUELLO DELL'EX CONSULENTE DI ROMEO CHE COMUNICAVA CON LUI NEGLI UFFICI DI VIA PALLACORDA A ROMA ATTRAVERSO PEZZI DI CARTA SCRITTI AL MOMENTO PER ELUDERE LE CIMICI PIAZZATE DAL CAPITANO SCAFARTO, QUALCHE DUBBIO SULLA CREDIBILITÀ DELLA PREDICA CI VIENE…”