NON È STATA UN'ESECUZIONE! - LUCA ATTANASIO E VITTORIO IACOVACCI SONO STATI UCCISI DA QUATTRO COLPI, DUE CIASCUNO: È QUANTO EMERGE DAI PRIMI RISULTATI DELL’AUTOPSIA SVOLTA OGGI DOPO IL RIENTRO A ROMA DELLE SALME – SUL CADAVERE DI IACOVACCI È STATO INDIVIDUATO UN PROIETTILE DI UN KALASHNIKOV. IL CORPO DEL CARABINIERE PRESENTA ANCHE MULTIFRATTURE ALL'AVAMBRACCIO SINISTRO

luca attanasio 2

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Sono in totale quattro i colpi che hanno causato la morte in Congo dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci. E' quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia svolta oggi. Le vittime sono state raggiunte da due colpi ciascuno. La Tac ha fatto emergere che i proiettili hanno trapassato i corpi da sinistra a destra.

Congo: autopsia, su cc trovato proiettile

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - In base a quanto emerge dall'autopsia svolta oggi l'ambasciatore Luca Attanasio è stato raggiunto da colpi all'addome e l'esame ha individuato sia il foro di entrata che quello di uscita.

Non sono stati individuati residui metallici. Per quanto riguarda il carabiniere Vittorio Iacovacci è stato colpito nella zona del fianco e, poi, alla base del collo dove è stato individuato un proiettile di un AK47, un Kalasnikov. Il corpo del carabiniere presenta multifratture all'avambraccio sinistro. Questo fa ipotizzare che il proiettile fermatosi al collo abbia colpito prima l'arto fratturato. La Procura ha disposto esami balistici. (ANSA).

