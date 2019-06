NON TROVI L’ANIMA GEMELLA? CERCALA IN CHIESA - I FRATI DELLA BASILICA DI PADOVA ORGANIZZANO INCONTRI PER I SINGLE, DAI 20 AI 50 ANNI, CON ANNESSA MESSA, PREGHIERA “SI QUAERIS MIRACULA”, HAPPY HOUR E APERITIVO PER “FRATERNIZZARE” - NEI PAESI LATINOAMERICANI SANT’ANTONIO È CONOSCIUTO ANCHE COME “CASAMENTEIRO” (COLUI CHE AIUTA AD ACCASARSI)...

Caterina Maniaci per “Libero Quotidiano”

Cinquant' anni suonati, la solitudine bussa forte alla porta, il tempo sembra scadere di giorno in giorno... Come si può pensare ancora di trovare qualcuno, in un mondo in cui l' imperativo categorico è quello di essere belli e giovani, per sempre? E nel quale i rapporti sono sempre più labili, sbrindellati, intercambiabili? Trovare l' anima gemella, in queste condizioni, appare come qualcosa di miracoloso. E quindi cosa c' è di più naturale che rivolgersi ad un santo per chiedere il miracolo? Al Santo, per antonomasia, ossia Sant' Antonio da Padova, il quale nei paesi latinoamericani è conosciuto anche come "casamenteiro", ossia colui che aiuta ad accasarsi.

Diciamo, la verità: le alternative, oggi, sono poche e poco affidabili, se non addirittura fonte di guai e tormenti, come i siti per incontri "al buio" o le chat su internet... Le agenzie matrimoniali non sono più di moda, le feste possono riservare amare sorprese, quando buona parte degli invitati sono più interessati a sbronzarsi o a procurarsi sostanze varie piuttosto che cercare di intrattenere rapporti sociali con serie prospettive con chi si trovano davanti...

Sant' Antonio, invece, non delude. Se lo si prega con devozione autentica, e con il desiderio profondo di trovare non semplicemente una compagnia, ma qualcuno con cui cambiare la vita, dare all' esistenza un senso più profondo, beh, lui ascolta le invocazioni sincere e spesso intercede, in tal senso, con risultati tangibili. Ne sono convinti milioni di devoti in tutto il mondo.

Certo, le testimonianze con incredibili racconti e migliaia di ex voto, in buona parte raccolti intorno alla tomba del grande taumaturgo, nella basilica di Padova, dimostrano in gran parte quanto le loro preghiere hanno ottenuto per guarire da gravi malattie, per sanare grandi ferite interiori, per riconciliare familiari e parenti. Ma anche pregare per uscire da una condizione di solitudine non significa chiedere una grazia "minore".

I FRATI DELLA BASILICA DI SANT'ANTONIO A PADOVA

Ne sono convinti i frati della stessa basilica. Che organizzano un momento di incontro e di preghiera dedicato proprio ai single che non vogliono più esserlo e ancora sperano di incontrare l' anima gemella. Un "evento" programmato per sabato prossimo, 22 giugno, proprio in basilica, che inizia alle 16,30 con l' incontro nella bella sala dello Studio teologico, con testimonianze e riflessioni, prevede la celebrazione della messa con la recita della preghiera "Si quaeris miracula" ("Se cerchi miracoli"), e si conclude con un happy hour nel chiostro dedicato al beato Luca Belludi, con una vera e propria banda musicale, per bere qualcosa e "fraternizzare".

L' evento, comunicano gli organizzatori, è rivolto a persone single della fascia d' età dai 20 ai 50 anni. E bisogna iscriversi obbligatoriamente online, sul sito Santantonio. org.

strada sbarrata «Come frati abbiamo riflettuto su una situazione che coinvolge sempre più persone che non hanno trovato ancora una propria strada nella vita, che sia affettiva, personale o lavorativa», spiega il rettore della basilica, padre Oliviero Sandra, ideatore dell' iniziativa pastorale, «persone che non hanno una gratificazione o una sbocco vocazionale adeguato, che non significa per forza spirituale. Persone che cercano di dare un senso alla propria vita e che spesso portano sulle spalle una grande sofferenza, spesso inespressa. Per loro la nostra iniziativa vuole essere un' opportunità di preghiera, riflessione e incontro, affidandosi all' intercessione di Sant' Antonio».

Esiste, del resto, una antica tradizione nata da una forma di devozione popolare diffusasi in Portogallo, terra natale di Antonio, e successivamente nei Paesi dell' America Latina, in cui il Santo è invocato non solo, per sconfiggere malattie e cattiva sorte, ma anche per trovare marito o moglie, quindi per "accasarsi". Da qui è dunque nato l' appellativo di "casamenteiro" per indicare proprio Antonio da Padova. In realtà la tradizione è molto antica, risale al Medioevo, soprattutto perché al santo si rivolgevano le donne di più umile condizione, senza dote e dunque per loro era praticamente impossibile essere prese in considerazione come mogli.

Ma come dovrebbero essere l' uomo e la donna ideali, quelli giusti per cui il santo potrebbe pensare che valga la pena di intervenire? Esiste una preghiera ad hoc, originariamente in portoghese, in cui ci si rivolge a lui in qualità di "protettore dei fidanzati", attraverso la quale si chiede di essere aiutati a trovare un "fidanzato/a che mi piaccia, che sia lavoratore/trice, virtuoso/a e responsabile". Papa Francesco stesso ha ricordato che la "ricetta" migliore per le ragazze in cerca di marito è proprio quella di pregare sant' Antonio, come testimonia un video che ancora spopola sul web.

