NON TUTTE LE RAPINE VENGONO COL BUCO - DOPO AVER PRESO IN OSTAGGIO DIRETTORE E DIPENDENTI, DUE UOMINI HANNO CERCATO DI SVALIGIARE UNA BANCA DI ROMA - I DUE, ARRIVATI SU UNO SCOOTER A VOLTO COPERTO E ARMATI, NON HANNO POTUTO METTERE A SEGNO IL COLPO. IL MOTIVO... - VIDEO

Da repubblica.it

A volto coperto e armati hanno tentano un colpo in banca a Roma dopo aver preso in ostaggio direttore e dipendenti, ma sono stati arrestati. I carabinieri hanno arrestato due romani di 45 e 53 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine, con le accuse di tentata rapina in concorso, ricettazione, sequestro di persona e porto abusivo di arma da sparo.

I due venerdì mattina sono arrivati su uno scooter in una filiale in via Pico della Mirandola, nel quartiere Montagnola, hanno preso in ostaggio il direttore e immobilizzato i dipendenti con delle fascette di plastica. Ma attraverso l'istituto di vigilanza della banca è arrivata la segnalazione di rapina ai Carabinieri di Roma e una pattuglia mobile di zona è immediatamente intervenuta bloccando il 50enne che stava tentando di scappare. Nello stesso momento sono arrivati anche gli agenti della Squadra Mobile che hanno bloccato all'interno della banca l'altro rapinatore e liberato gli ostaggi.