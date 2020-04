21 apr 2020 18:15

NON TUTTI I CRUCCHI VENGONO PER NUOCERE – UNA COPPIA DI TURISTI TEDESCHI RINUNCIA AL RIMBORSO DELLA CAPARRA PER UNA VACANZA IN SARDEGNA CHE NON FARANNO PIÙ PER IL CORONAVIRUS – HANNO SPIEGATO PERCHÉ CON UNA MAIL: “CI VERGOGNIAMO CHE LA GERMANIA NON VOGLIA AIUTARE L’ITALIA, SPERIAMO CHE I NOSTRI POLITICI CAMBINO OPINIONE E SPERIAMO DI VEDERCI IL PROSSIMO ANNO”