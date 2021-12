24 dic 2021 19:00

NON PER TUTTI IL NATALE E' UN GIORNO DI FESTA - PER I SINGLE IL 25 DICEMBRE E' IL GIORNO PIU' SOLITARIO DELL'ANNO: SECONDO UN SONDAGGIO QUATTRO PERSONE SU DIECI SENTONO CHE LE FESTIVITA' METTONO IN RISALTO LO STATO DELLE LORO RELAZIONI SENTIMENTALI - IL 34% DI CHI NON HA UN PARTNER TRASCORRE PIU' TEMPO DA SOLO DURANTE I MESI INVERNALI. IL 49% AFFERMA CHE SI SENTIREBBE PIU' COINVOLTO PER LE FESTIVITA' SE...