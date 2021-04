27 apr 2021 19:49

NON TUTTI RIMPIANGERANNO IL LOCKDOWN: IL COSIDDETTO “BOZZOLO PANDEMICO” MANCHERÀ A SEI ITALIANI SU DIECI. IN PARTICOLARE IN MOLTI SOSTENGONO CHE AVRANNO NOSTAGLIA PER IL TEMPO CHE SONO RIUSCITI A DEDICARE AGLI AFFETTI E ALLE POSSIBILITÀ DI POTERSI ESIMERE DA INCONTRI SCOMODI - UN’ITALIANO SU TRE PROVA EMOZIONI NEGATIVE ALL’IDEA DI TORNARE A UNA VITA “NORMALE”, MA SETTE SU DIECI NON PARTECIPEREBBERO A UNA FESTA CON “ASSEMBRAMENTO” - IL CONFLITTO PIÙ SENTITO? APERTURISTI CONTRO RIGORISTI - IL “RADAR” DI SWG