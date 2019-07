NON È TUTTO “MIRKORO” QUELLO CHE LUCCICA – ARRESTATO E CONDANNATO PER EVASIONE FISCALE, L’EX PATRON DEI COMPRO ORO MIRKO ROSA, AKA “MIRKORO”, SI È BARRICATO NELLA SUA CASA DI RESCALDINA (MILANO) ED È SCAPPATO – TUTTO È INIZIATO CON L’ARRIVO DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO: MIRKO SI È CHIUSO DENTRO, HA DEVASTATO ALCUNI MOBILI E POI HA FATTO PERDERE LE SUE TRACCE CON… – VIDEO

Rescaldina, Mirko Rosa sotto sfratto: si barrica in casa e devasta i mobili

Da www.milanotoday.it

Quando ha visto l'ufficiale giudiziario si è "barricato" in casa. Poi avrebbe spaccato diversi mobili. Infine sarebbe scappato facendo perdere le proprie tracce. È successo sulla strada provinciale Saronnese Rescaldina nella tarda mattinata di lunedì 15 luglio. Protagonista del fatto: Mirko Rosa, ex patron dei compro oro "MirkOro" arrestato e condannato in via definitiva per evasione fiscale.

Tutto è iniziato intorno alle 11.45 quando l'ufficiale giudiziario si è presentato insieme al proprietario di casa alla porta dell'attico dell'ex imprenditore nel settore dell'oro. Mirko Rosa, secondando quanto trapelato, non avrebbe aperto la porta, ma si sarebbe "barricato" devastando alcuni mobili.

Sul posto sono prima intervenuti i carabinieri della compagnia di Legnano, poi i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che sono entrati nell'appartamento, al primo piano di uno stabile. All'interno, tuttavia, non è stato trovato nessuno: lo stesso Mirko Rosa sarebbe scappato facendo perdere le proprie tracce.

