NON È TUTTO ORO QUELLO CHE LUCCICA – LA CAFONISSIMA MODELLA RUSSA DARIA RADIONOVA HA DECISO DI FAR RICOPRIRE DI CRISTALLI SWAROVSKI LA SUA LAMBORGHINI AVENTADOR NERA OPACA – L’AUTO, CHE HA ANCHE LA TARGA PERSONALIZZATA, È UN GIOIELLO DA OLTRE 300MILA EURO ED È STATA PRESENTATA A LONDRA DURANTE UNA SFILATA DI SUPERCAR – MA NON È LA PRIMA VOLTA CHE LA RAGAZZA DECIDE DI IMPREZIOSIRE LE SUE AUTO…

Simona Marchetti per "www.corriere.it"

Non passa inosservata

daria radionova 6

Se una Lamborghini Aventador nera opaca V12 non fosse sufficiente già da sola per distinguersi dalla massa, decidere di ricoprirla con due milioni di autentici cristalli Swarovski è un modo garantito per non passare inosservati.

Sfilata di supercar

A richiedere la luccicante trasformazione è stata la modella e blogger russa Daria Radionova, che ha poi presentato «il suo gioiello a quattro ruote» questa settimana a Londra, durante una sfilata di supercar.

Costa oltre 310 mila euro

Guardando da vicino la Lamborghini Aventador (che ha un prezzo base di 270 mila sterline, pari a 313 mila euro, personalizzazioni escluse), ci si accorge di quanto lavoro sia stato fatto per la sfavillante trasformazione, usando cristalli di colori diversi per stilizzare le lettere SV sul retro dell'auto su ciascuno lato e per gli spoiler più bassi.

daria radionova 18

Alcune parti sono libere

E anche se la supercar è quasi interamente coperta di Swarovski, ci sono però delle parti che sono state lasciate intonse, come le prese d'aria laterali e l'enorme alettone posteriore.

Un bolide da 350 km/h

Non è invece dato sapere come i cristalli potranno reagire a causa del calore intenso sprigionato dal potentissimo motore V12 da 6,5 litri, che permette di accelerare da 0 a 100 in appena 2,8 secondi e di raggiungere una velocità massima di 350 km/h.

Targa personalizzata

daria radionova 5

E giusto perché non ci siano dubbi su chi sia il proprietario della macchina, la Lamborghini della Radionova ha pure la targa personalizzata «DAR IIA».

Critiche social

Popolarissima su Instagram, dove ha un seguito di 113 mila follower, Daria ha spiegato sempre via social il motivo della personalizzazione giusto un tantino estrema e, come prevedibile, criticatissima da molti: «l'ho fatta perché mi piace e non ho certo buttato via i vostri soldi», ha commentato la ragazza.

daria radionova 17

Altri esempi sfavillanti

Che, fra l'altro, non è la prima volta che sceglie di impreziosire una delle sue auto con degli Swarovski: in passato lo aveva infatti già fatto con una Mercedes-Benz CLS, una Bentley e un'altra Lamborghini, in quel caso una Huracan, facendo addirittura arrivare dalla Russia i suoi gioiellieri di fiducia perché applicassero i cristalli.

daria radionova 15

La ditta specializzata

Tornando all'Aventador, a giudicare dal tag sulle foto social della Radionova, pare che la modifica sia stata effettuata dalla Cars in Cloaks di Londra e abbia richiesto 700 ore di lavoro. «Se Bruce Wayne fosse una ragazza, questa sarebbe la sua macchina», si legge nella descrizione.

