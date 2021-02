NON TUTTO LO STRESS VIENE PER NUOCERE - LUCIA AZZOLINA SVELA IL BENEFICO EFFETTO DEL POTERE: "DA MINISTRA AVEVO PERSO 4 KG, A CAUSA DEI TANTI PASTI CHE SALTAVO - HO RICEVUTO TANTE CRITICHE MA C'ERANO ANCHE CORTEGGIATORI CHE MANDAVANO ROSE; CROZZA? HO ADORATO SUA IMITAZIONE, MAURIZIO HA COLTO LA STORIA DI UNA PERSONA SEMPLICE CHE HA FATTO DEI SACRIFICI” - VIDEO

Da "Un giorno da pecora"

LUCIA AZZOLINA

L'ex ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, oggi a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha risposto ad alcune domande su come abbia vissuto l'impegnativo periodo al governo e come sia diversa, oggi, la sua vita. Cosa è cambiato rispetto a quando era ministra? “Ad esser sincera sto dormendo di più, mi alzo alle 7.15 ed è già tanta roba. Prima mi alzavo alle 6 di mattina e tornavo alle 23 tutti i giorni. Mi sto riappropriando della mia vita, mangio anche di più, perché avevo perso tanti chili”.

Quanti? “Quattro chili, a causa dei tanti pasti che saltavo”. Lei ha raccontato di aver ricevuto tantissimi attacchi via social. C'è stato qualcuno che invece si è complimentato con lei per il suo lavoro.? “Certo, moltissimi. E c'è stato anche chi mi ha regalato un mazzo di 24 rose”. Da un corteggiatore? “Da diversi, anche da ex insegnanti”.

Ha ricevuto anche proposte di matrimonio? “Si – ha detto Azzolina a Un Giorno da Pecora - tante, ma ovviamente era solo una battuta scherzosa”. L'ultima volta che era stata nostra ospite, prima di diventare ministra, aveva detto che la sua situazione sentimentale era un po' 'sospesa'. E ora? “E' ancora più sospesa: non avevo tempo per nulla. Chissà che ora le cose non cambino”. Le era piaciuta l'imitazione che le faceva Maurizio Crozza? “Da morire, io adoro i comici. Mi ha regalato dei momenti più spensierati e qualche sorriso in un anno come questo. Maurizio è stato bravo a cogliere la mia storia – ha spiegato Azzolina a Radio1 -, la storia di una persona semplice che ha fatto di sacrifici e di sogni da raggiungere”.

