22 giu 2022 17:13

UNO NON VALE PIU’ L’ALTRO – L'EX COCCA DI BEPPE GRILLO, CARLA RUOCCO, HA DECISO DI SEGUIRE DI MAIO E SPIEGA PERCHÉ NON VALE PIÙ LA REGOLA AUREA DEL MOVIMENTO 5 STELLE: “ALCUNI DI NOI SI SONO EVOLUTI NON VALE PIÙ L'UNO VALE UNO, PERCHÉ NON SIAMO INTERCAMBIABILI. È UNA REGOLA CHE A ME NON È MAI PIACIUTA, MA OGGI VA DECISAMENTE MESSA DA PARTE. PERCHÉ VALE IL MERITO, L'ESPERIENZA. E LO STUDIO” (COME SI CAMBIA, PER NON SPARIRE!)