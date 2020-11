NON VI POTETE PERMETTERE UN IPHONE 12? FATE FINTA CHE VE NE ABBIANO MANDATO UNO – L’ARTISTA DIGITALE @ZACWZD HA CREATO UN FILTRO INSTAGRAM PER TROLLARE I FOLLOWER E FAR CREDERE LORO DI AVER RICEVUTO IL NUOVO SUPER MELAFONINO. IL GIOCHINO FUNZIONA ANCHE CON LA PLAYSTATION 5: GRAZIE ALLA REALTÀ AUMENTATA, SI PUÒ POSIZIONARE LA SCATOLA SULLA SCRIVANIA O SUL PALMO DELLA MANO. PER FARLO BASTA…

C'è un filtro Instagram per trollare i tuoi amici e fargli credere che hai ricevuto il nuovo iPhone 12 (e poi, vedremo, anche la PlayStation 5). Giocando con la realtà aumentata, puoi posizionare la scatola sulla tua scrivania o sul palmo della mano.

L'ha creato @zacwzd, un giovane artista digitale malaysiano, come riferiscono i colleghi di Mashable SE Asia. Basta andare sul suo profilo per provare il filtro e scaricarlo. Seguendo le istruzioni qui di seguito.

Non è l'unico filtro di questo tipo a star girando su Instagram. Ce n'è anche uno sulla PlayStation 5, in arrivo il 19 novembre (nonostante circolino voci non confermate su un'uscita anticipata al 10 per l'Italia).

A crearlo è un altro instagrammer, @aroneverything, che pare per ora aver realizzato solo questo contenuto, conquistandosi subito più di 37 mila follower. Buon divertimento. Da notare che le dimensioni dell'oggetto possono essere aumentate a piacimento, per risultati surreali e certo apprezzabili.

