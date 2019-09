VIDEO! ATTO DI FEDE IN MATTARELLA - DOPO LA RIFORMA DELLO SPORT, IL CIO MINACCIA DI SOSPENDERE IL CONI E LA PELLEGRINI CHIEDE “L’AIUTO” DEL CAPO DELLO STATO – IN SERATA LA ‘DIVINA’, SCORTATA DAL COACH MATTEO GIUNTA, INCANTA ALLA FESTA DELLA FEDERNUOTO E SI RIVOLGE A CR7: “REGALAMI LA CHAMPIONS” – 'SUPERSIMO' QUADARELLA PRECARIA SUI TACCHI (HA RISCHIATO ANCHE DI CADERE), PANZIERA DA URLO IN STRASS - COME SOTTOSEGRETARIO ALLO SPORT DECOLLA L’IPOTESI PRESTIPINO - VIDEO