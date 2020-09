NON VI STUPITE SE VINCE TRUMP! - VIDEO: I MANIFESTANTI "BLACK LIVES MATTER" ASSALTANO UN RISTORANTE E URLANO A DUE POVERI SIGNORI SEDUTI NEI TAVOLINI ALL'APERTO COSE INDICIBILI. IL MOTIVO? SONO BIANCHI E, IN QUANTO TALI, SE UN POLIZIOTTO SPARA E UCCIDE UN AFROAMERICANO È COLPA LORO - UNA DONNA SI È AVVICINATA AL LORO TAVOLO, HA PRESO LA LORO BIRRA E...

DAGONEWS

Non stupitevi più di tanto se a novembre Donald Trump sarà rieletto presidente!

Stanno circolando molto online alcuni video che mostrano i manifestanti del movimento “Black Lives Matter” urlare in faccia a dei poveri signori seduti nei tavolini di un ristorante a Pittsburgh, in Pennsylvania.

La loro unica colpa? Essere bianchi! Le riprese mostrano la folla che assalta il locale, con una donna che si avvicina al tavolo dei due anziani, prende la birra di uno dei due e se la scola. Un altro ha invece spaccato direttamente un bicchiere

Tra le molte carinerie dette da quei sinceri democratici dei manifestanti: “Fanculo a voi bianchi, avete costruito questo sistema e fanculo alla polizia”. Altri clienti hanno lasciato il ristorante dopo essere stati additati come complici.

Le proteste continuano in tutti gli Stati Uniti dopo i recenti omicidi e ferimenti di cittadini afroamericani da parte della polizia, in particolare Jacob Blake a Kenosha (Wisconsin) e Daniel Prude a Rochester (New York). Proprio a Rochester qualche giorno fa alcuni manifestanti hanno fatto irruzione in un ristorante aggredendo una donna che non voleva alzare il pugno come gesto di solidarietà.

Un secondo video girato a Pittsburgh nel fine settimana mostra un manifestante che parla con un megafono mentre cammina accanto a un ciclista.

Non è chiaro cosa dica, ma lo segue e lo spinge con il suo megafono. Il ciclista in risposta lo colpisce, ma un secondo manifestante colpisce l'uomo da dietro. Si dice che la polizia di Pittsburgh abbia avviato un'indagine su entrambi i video; non ci sono stati arresti durante la protesta di sabato.

