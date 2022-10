5 ott 2022 16:34

NON VOGLIO MANDARE LA MIA VITA IN FUMO - A OSTIA, UN 19ENNE COMPRA 400 GRAMMI DI HASHISH PER SPACCIARE MA POI SI PENTE E SI AUTODENUNCIA ALLA POLIZIA - IL RAGAZZO HA AVUTO RIPENSAMENTI APPENA HA PORTATO LA DROGA A CASA, MA NON VOLEVA RICONSEGNARE IL FUMO AL FORNITORE PERCHÉ NON GLI AVREBBE MAI RESTITUITO I SOLDI - QUANDO IL GIOVANE È STATO ARRESTATO E DOPO IL PATTEGGIAMENTO LA PENA DI DIECI MESI E VENTI GIORNI È STATA SOSPESA…