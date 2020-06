NONNA, TIENITI LE PETECCHIE – ALLA FINE I DUCHI DI SUSSEX CI SONO RIUSCITI A FIRMARE IL LORO CONTRATTO MILIONARIO CON L’AGENZIA AMERICANA HARRY WALKER, LA STESSA DEGLI OBAMA E DEI CLINTON: PER OGNI DISCORSO LA COPPIA SI METTERÀ IN TASCA UN MILIONE DI DOLLARI – PER PARLARE DE CHE? E CON QUALI COMPETENZE? BASTA LA LORO BELLA FACCIA PER RENDERLI ESPERTI DI AMBIENTE, GIUSTIZIA RAZZIALE, UGUAGLIANZA E SALUTE MENTALE…

Francesco Tortora per "www.corriere.it"

Il contratto

harry meghan

Accordo faraonico per Harry e Meghan. Secondo quanto scrive il «Los Angeles Times» i duchi di Sussex hanno sottoscritto un contratto con la prestigiosa agenzia americana Harry Walker, la stessa degli Obama e dei Clinton. La coppia incasserà un milione di dollari per ogni discorso pubblico che terrà davanti ad associazioni e forum professionali. Tra i temi al centro dei dibattiti: ambiente, giustizia razziale, uguaglianza di genere e salute mentale. Problematiche molto care a Harry e Meghan.

harry e meghan 2

Il primo contratto di coppia

Si tratta del primo contratto professionale sottoscritto insieme da Meghan e Harry. L'ex protagonista di «Suits» nei mesi scorsi aveva già firmato un accordo con la Disney per doppiare il documentario «Elephant», trasmesso il 3 aprile sulla piattaforma Disney + e un altro per una collaborazione con Oprah Winfrey prossimamente in onda sul servizio di streaming Apple TV +.

harry e meghan 5

Lunga serie

L'esperto di relazioni pubbliche Mark Borkowski ha pronosticato al tabloid «Sun» come il contratto sottoscritto da Harry e Meghan potrebbe essere solo il primo di una lunga serie: «Sono sorpreso che non l'abbiano fatto prima — ha dichiarato Borkowski —. Riusciranno a guadagnare tanto. Il circuito dei discorsi pubblici sembra fatto per loro».

Ritratto impietoso

La gioia di Harry e Meghan per il contratto faraonico potrebbe durare poco. Nei prossimi giorni uscirà infatti «Meghan and Harry - The real story», libro di Lady Colin Campbell molto atteso dagli appassionati di vicende reali. L’autrice, 70 anni, è nota per essere una persona ben introdotta negli ambienti royal. Come racconta il settimanale «Oggi» che ha potuto leggerlo in anteprima, il volume traccia un ritratto impietoso dei duchi di Sussex.

harry e meghan

Meghan: manipolatrice e sociopatica

L'autrice del libro si sofferma su Meghan presentata come arrivista, manipolatrice e perfino sociopatica secondo l’opinione di uno psicologo interpellato dalla scrittrice. Secondo la tesi della scrittrice lei avrebbe soggiogato il principe usando il sesso.

Harry: un principe succube

Il ritratto di Harry è altrettanto negativo. Il principe è presentato come una persona completamente succube di Meghan con una personalità debole.

elisabetta ii, meghan, harry, william e kate

Le rivelazioni imbarazzanti su Meghan

Non mancano le rivelazioni imbarazzanti. Tre giorni dopo il matrimonio, ad esempio, i neo-duchi avrebbero partecipato al party di Buckingham Palace per il 70esimo compleanno di Carlo. Dopo un quarto d’ora Meghan avrebbe sbottato: «È troppo noioso, andiamocene». Harry le avrebbe risposto che non si poteva, lei avrebbe insistito, di fronte alle facce incredule degli ospiti. Inoltre la duchessa, quando viveva a corte, avrebbe stretto accordi sottobanco e si sarebbe fatta pagare per indossare abiti e gioielli inviati da diversi stilisti.

harry e meghan markle 20

Le sfuriate di Meghan

Infine il libro racconta anche le numerose sfuriate di Meghan. Un giorno un assistente avrebbe portato a Meghan un abito che secondo lei era spiegazzato. La duchessa l'avrebbe gettato per terra urlando: «Lo voglio stirato a dovere. Subito!». In un altro episodio avrebbe lanciato contro un cameriere una tazza di tè bollente. Il dipendente poi sarebbe stato liquidato con 280 mila euro e la promessa di non parlare a nessuno dell’accaduto.

harry e meghan markle 16 harry meghan bacio meghan markle e harry 7 il principe harry e meghan markle a londra 4 harry e meghan meghan e harry in sudafrica 2 il principe harry e meghan markle a londra 2 meghan e harry meghan ai wellchild awards 2019 1 meghan e harry in australia 3 meghan e harry 7 meghan markle 5 harry e meghan 6 il principe harry e meghan markle alla prima del re leone 7 harry e meghan markle 10 meghan markle e harry 3

harry e meghan markle harry e meghan markle 3