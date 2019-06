NONNETTA AL VOLANTE, PERICOLO COSTANTE – A NAPOLI UNA 93NNE ALLA GUIDA DELLA SUA AUTO HA TRAVOLTO E UCCISO UNA DONNA DI 86 ANNI CHE STAVA ATTRAVERSANDO SULLE STRISCE PEDONALI – LA VITTIMA ERA ACCOMPAGNATA DALLA BANDANTE CHE HA SUBÌTO DIVERSE FRATTURE – DOPO LO SCHIANTO LA VECCHIETTA È PURE SCESA DALLA MACCHINA PER PRESTARE SOCCORSO, MA SI È SENTITA MALE E…

Walter Medolla per il “Corriere della sera”

Stava ritornando a casa, accompagnata dalla badante, dopo aver fatto la spesa. Una mattina come le altre per la 86enne napoletana a passeggio in via Petrarca, sulla collina di Posillipo, nella zona bene di Napoli, fino a quando una macchina non le è piombata addosso mentre attraversava sulle strisce pedonali. Alla guida una donna di 93 anni.

Trasportata in ambulanza all' ospedale Fatebenefratelli, i sanitari hanno fatto l' impossibile per rianimare l' 86enne, ma la donna non ha retto ai traumi riportati nel violento impatto ed è morta. La badante ha subito la frattura di tibia e perone. Dalla ricostruzione effettuata dalla polizia municipale, la 93enne ha travolto le due donne probabilmente senza averle neanche viste.

La sua patente è stata rilasciata regolarmente, ora è imputata di omicidio stradale. Procedeva a velocità moderata sullo stradone che porta verso la zona del lungomare di Napoli. L' anziana dopo l' impatto si è fermata per provare a soccorrere le due persone investite, ma era talmente in stato di choc che anche per lei è stata necessaria l' ambulanza.

«Alla 93enne - ha spiegato Antonio Muriano, comandante del Reparto infortunistica della Polizia Municipale di Napoli - abbiamo ritirato la patente, il test alcolemico è risultato negativo. Sulla dinamica dell' incidente non dovrebbero esserci dubbi, abbiamo acquisito i filmati dell' impianto di sorveglianza della zona.

Alla guida della Suzuki andava piano, non avrebbe provato nemmeno a frenare».

