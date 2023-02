"PAPINO, NON HAI AVUTO SOLO TRE FIGLI. MA MOLTI DI PIÙ”. LA FIGLIA CAMILLA COMMUOVE TUTTI DURANTE IL FUNERALE DI MAURIZIO COSTANZO A ROMA, ALLA CHIESA DEGLI ARTISTI – DA PIER SILVIO BERLUSCONI A FEDELE CONFALONIERI, DA MARA VENIER (IN LACRIME) A “FURBIZIO” CORONA, DALLA FERILLONA A LELE MORA, ECCO CHI C’ERA A DARE L’ULTIMO SALUTO AL GIORNALISTA – IL RICORDO DI VITTORIO SGARBI: “COSTANZO NON È MORTO. NON PUÒ MORIRE UN’IDEA…” – FOTO BY DI BACCO + VIDEO