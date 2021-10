NONNISMO MUSICALE - CHE CI FA LA 75ENNE DIANE KEATON TENERAMENTE ABBRACCIATA A JUSTIN BIEBER NEL NUOVO VIDEO DEL CANTANTE? FA LA NONNA! - IL 27ENNE HA VOLUTO ACCANTO A SE' L'ATTRICE PER RACCONTARE LA STORIA DI UN'ANZIANA RIMASTA VEDOVA - "MI HA CHIAMATA E GLI HO DETTO: Sì CERTO" - VIDEO

Una top model corteggiata dai brand più famosi? Una sensuale attrice tutta curve? Una ballerina dalle movenze sensuali? Niente di tutto questo, ma molto, molto di più.

Per il video della sua nuova canzone, Ghost, Justin Bieber, 27 anni, ha voluto accanto a sé un simbolo del cinema a livello internazionale, una vera diva che, per restare sulla cresta dell’onda, non ha bisogno di spogliarsi o ammiccare sensualmente alle telecamere. Diane Keaton, 75, è la nuova protagonista femminile del romantico video diretto da Colin Tilley, che vede i due volti noti nell’inedito ruolo di nonna e nipote.

Quando Bieber l’ha contattata per apparire nel suo video, lei non ha esitato un attimo. «Mi ha chiamato e gli ho detto: “Sì, certo”», ha raccontato la Keaton a Vogue. «Ho pensato che la canzone fosse meravigliosa».

Tilley, regista del filmato, ha lasciato i due attori molto liberi di esprimere loro stessi, dando molto spazio alla loro spontaneità «Per tutta la mia vita sono stata un’attrice e ho avuto delle battute scritte», ha spiegato Diane Keaton. «A volte sono riuscita a improvvisare un po’, ma questa volta è stato tutto molto più rilassato. Nessuno [mi ha detto di fare] niente di specifico, il che ha reso il tutto molto divertente».

All’inizio del video si vede Justin Bieber con i due nonni, che festeggiano insieme un compleanno. Poi, però, la scena cambia subito e il cantate siede accanto a nonna Diane Keaton al funerale del marito, appena scomparso. Nonna-Keaton, disperata, non si rassegna al suo dolore, e Justin-nipote le tenta tutte per tirarle su il morale. Le compra dei bellissimi vestiti nuovi, di marchi lussuosi, la porta fuori a cena e poi a bere insieme in un locale. Poi, i due vanno insieme anche a ballare, e la nonna piano piano ritrova il sorriso.

Nel finale del video, nonna e nipote vanno a fare una passeggiata insieme sull’Oceano, e poi lui si mostra un perfetto Cupido: le organizza un appuntamento al buio, per vederla ancora felice. Insomma, oltre che molto cool, Justin Bieber si è dimostrato anche un nipote perfetto.

A colpire, nel filmato, è anche il look super trendy di Diane Keaton. E c’è un segreto, raccontato dalla stessa attrice. «Gli abiti del video sono molto nel mio stile perché… sono davvero miei!», ha rivelato la star.

«Gli abiti vengono dal mio armadio. Avevo delle cose meravigliose di Gucci». Tra queste, un bellissimo cappotto, «che è la cosa più bella del mondo per una persona come me, che sono un po’ strana. Ammettiamolo: non mi dispiace il fatto di essere un po’ strana», ha spiegato. Strana e… fortunata: quante donne possono dire di avere Justin Bieber come nipote?

