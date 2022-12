È NORMALE CHE UN CANE DORMA TUTTO IL GIORNO? SE È VERO CHE I VOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE RIPOSANO DI PIÙ DEGLI UMANI, C’È ANCHE DA DIRE CHE BISOGNA MONITORARE IL LORO SONNO-VEGLIA – SE IL VOSTRO CANE DORME PIÙ DI 15 ORE AL GIORNO, E QUESTA ABITUDINE È ACCOMPAGNATA DA UN CAMBIAMENTO NELL’ALIMENTAZIONE, NELLO STIMOLO DELLA SETE O DELLA MINZIONE, LA COMBINAZIONE POTREBBE INDICARE DIABETE CANINO O MALATTIE RENALI – MOLTO DIPENDE DALL’ETÀ, DALLA RAZZA E…

Noemi Penna per www.lastampa.it

Quante volte hai pensato: “Vorrei poterlo fare anch’io!”. I cani dormono decisamente di più degli umani e anche se potremmo essere gelosi delle loro abitudini in tema di sonnellini, è importante capire se il nostro quattrozampe ha un ritmo di sonno-veglia corretto o se c’è qualcosa che non va.

Di quanto sonno ha bisogno il mio cane?

La quantità di sonno di cui il tuo cane ha bisogno dipende da molti fattori: età, razza, livello di attività e condizioni ambientali. Potrebbe capitare di confrontarsi sul tema con altre persone. Sfortunatamente, paragonare ciò che fa il tuo cane con le abitudini di un altro potrebbe non essere il modo migliore per valutare ciò che è normale. Ma se il tuo cane generalmente dorme tra le 12 e le 14 ore al giorno, probabilmente non hai nulla di cui preoccuparti. Se sommando tutti i pisolini si superano le 15 ore al giorno, dovresti prestare più attenzione a come si comporta quando è sveglio. Se cambia abitudini, è letargico o ti sembra “disconnesso” urge una visita dal veterinario.

Cambiamenti da monitorare

Anche piccoli cambiamenti nella vita del tuo cane potrebbero portare a grandi cambiamenti nelle abitudini del suo sonno. Hai recentemente iniziato un nuovo lavoro o cambiato la tua routine giornaliera? Anche questo può influire, soprattutto se cambia la tua presenza a casa. Generalmente un cane che rimane a casa da solo per lunghi periodi può annoiarsi, sentirsi solo e dormire di più. Se avete aumentato il tempo di gioco, la durata delle passeggiate o avete iniziato uno sport insieme, è normale che sia più stanco e quindi si riposi di più. Anche la nuova presenza in casa di un gattino turbolento potrebbe indurre il tuo cane a cercare un posto tranquillo dove riposare. In tutti questi casi potrebbe volerci del tempo prima che si adattino al cambiamento e tornino al loro normale schema del sonno.

Questione d’età

Quando si parla di sonno, anche l’età è un fattore determinante. Proprio come i bambini hanno bisogno di più sonno degli adulti, i cuccioli potrebbero necessitare di 15-20 ore di nanna al giorno per aiutare il loro sistema nervoso centrale, il sistema immunitario e i muscoli a svilupparsi correttamente. I cuccioli potrebbero anche aver bisogno di un aiuto per stabilire l’orario in cui andare a dormire: spegni tutte le luci, riduci i rumori, spegli la tivù e crea una routine che induca il tuo quattrozampe ad andare a cuccia. Con l’avanzare dell’età i cani tenderanno nuovamente ad aver bisogno di più sonno e impiegheranno anche più tempo per addormentarsi.

Problemi di salute

I cani anziani a volte possono diventare meno attivi a causa del dolore articolare e questo potrebbe invece ridurre il suo sonno. Il veterinario ti aiuterà a capire se c’è un problema medico e darti dei consigli utili in merito. Proprio come accade con i sogni, i cani di grossa taglia tendono a dormire più spesso rispetto ai più piccoli. Terranova, San Bernardo, mastini e Grandi Pirenei sono particolarmente noti per essere dei grandi dormiglioni.

Ma se il tuo cane dorme eccessivamente, e questa abitudine è accompagnata da un cambiamento nell’alimentazione, nello stimolo della sete o della minzione, questa combinazione potrebbe indicare diabete canino o malattie renali. E’ sempre una buona idea guardare come si comporta il tuo cane anche mentre dorme. Un cane che va in apnea o russa può essere maggiormente a rischio di problemi respiratori. Chi dorme così profondamente da non sentire nemmeno suonare il campanello, d’altra parte, potrebbe avere problemi d’udito.

Diario giornaliero

Come avrete capito, quando si tratta di schemi di sonno non c’è una risposta facile o univoca. Se sei preoccupato per i ritmi di sonno-veglia del tuo animale domestico tieni traccia di tutti i suoi comportamenti quotidiani, dal mangiare al giocare. Dire “il mio cane dorme tutto il giorno” non è sufficiente per capire un potenziale problema, quindi assicurati che il tuo veterinario abbia abbastanza informazioni per scoprire cosa sta succedendo.

