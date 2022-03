13 mar 2022 16:39

LA NOSTRA ECONOMIA E' GIA' IN GUERRA - NEGLI ULTIMI GIORNI I SUPERMERCATI DI TUTTA ITALIA SONO STATI PRESI D'ASSALTO, IN PARTE PER LA PAURA DEL CONFLITTO IN UCRAINA, MA ANCHE PER LO SCIOPERO DEI TRASPORTATORI ANNUNCIATO PER LUNEDI' - IL MINISTRO PATUANELLI: "NON CI SONO MOTIVI PER FARE L'ASSALTO AI SUPERMERCATI. ABBIAMO UNA FORZA PRODUTTIVA CHE CI CONSENTE DI DIRE CHE NON CI SARANNO PROBLEMI"...