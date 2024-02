NOTIZIE DA PERDERE LA TESTA - JUSTIN MOHN, 32ENNE DELLA PENNSYLVANIA, HA DECAPITATO IL PADRE, UN AGENTE FEDERALE DA OLTRE 20 ANNI, E HA MOSTRATO TUTTO SU YOUTUBE – HA SPIEGATO IL SUO GESTO PRENDENDOSELA CON L’AMMINISTRAZIONE BIDEN E INVOCANDO “UNA RIVOLUZIONE CONTRO IL REGIME DELL’ATTUALE PRESIDENTE USA” - “IL GOVERNO HA DICHIARATO GUERRA AI CITTADINI. STIAMO MARCENDO DALL'INTERNO MENTRE LE FOLLE DI ESTREMA SINISTRA SI SCATENANO NELLE NOSTRE CITTÀ"

Traduzione dell’articolo di Adam Manno per https://www.the-express.com/

justin mohn

Un uomo è stato arrestato dopo aver pubblicato un video della testa mozzata di suo padre e aver chiesto che i dipendenti federali degli Stati Uniti vengano "uccisi sul posto". Justin Mohn, 32 anni, inizia il video su YouTube fissando la telecamera.

Poi regge quella che sembra una testa umana avvolta in un sacchetto di plastica. "Questa è la testa di Mike Mohn, un dipendente federale da oltre 20 anni e mio padre. Ora è all'inferno per l'eternità come traditore del suo Paese", continua.

justin mohn 1

La polizia di Middletown Township, Pennsylvania, ha dichiarato di aver arrestato un sospetto legato al video poco dopo le 21.00 di martedì sera. La polizia ha confermato a Levittownnow.com che un uomo sulla sessantina è stato trovato decapitato nel bagno di una casa nell'isolato 100 di Upper Orchard Drive. La polizia è arrivata poco dopo le 19.00 in seguito alla segnalazione di un possibile decesso.

L'account Facebook del sospetto Justin Mohn lo identifica come un autore e musicista che vive a Colorado Springs, in Colorado. Nel video, Mohn ha dichiarato: "Il governo federale americano ha dichiarato guerra ai cittadini e agli Stati americani. L'America sta marcendo dall'interno mentre le folle di estrema sinistra si scatenano nelle nostre città, un tempo prospere, trasformandole in zone senza legge".

"I dollari dei contribuenti vengono stampati e utilizzati per tutto tranne che per i contribuenti, senza alcuna responsabilità, il che ha gonfiato l'economia fino a portarla quasi alla distruzione e ha fatto sì che la maggior parte degli americani non possa più permettersi il sogno americano". La sconclusionata clip è rimasta attiva per più di cinque ore prima che YouTube la togliesse.

justin mohn con la sua famiglia

Mohn ha anche offerto una taglia di un milione di dollari a chiunque uccida il direttore dell'FBI Christopher Wray, il procuratore generale Merrick Garland e l'ex procuratore generale Bill Barr. […]