UNA NOTTE DI ORDINARIA FOLLIA A ROMA – NELLA ZONA DI CINECITTÀ, UNA 50ENNE, IN EVIDENTE STATO DI ALTERAZIONE, PRIMA HA PRESO A CALCI ALCUNI CASSONETTI DELL'IMMONDIZIA, POI HA CERCATO DI AGGREDIRE IL PERSONALE DEL 118 SFERRANDO SCHIAFFI E PUGNI. ALLA FINE SONO INTERVENUTI I CARABINIERI, CHE HANNO BLOCCATO LA DONNA UTILIZZANDO IL TASER – LA SCALMANATA È STATA RICOVERATA AL POLICLINICO DI TOR VERGATA PER UN CONTROLLO PSICHIATRICO…

AGGRESSIONE A CINECITTA - DONNA FERMATA CON IL TASER

(ANSA) - Ha cercato di aggredire i soccorritori del 118 intervenuti insieme ai carabinieri perché dava in escandescenze in strada. E' accaduto nella notte in via Filippo Serafini a Cinecittà. La donna, di circa 50 anni, in evidente stato di agitazione psicomotoria, ha iniziato a prendere a calci alcuni cassonetti dell'immondizia.

Poi ha cercato di aggredire il personale del 118 sferrando schiaffi e pugni nonostante la presenza dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma che sono stati costretti ad utilizzare il taser in dotazione per bloccarla e per metterla in sicurezza. Successivamente è stata visitata sul posto e portata al Policlinico di Tor Vergata per un controllo psichiatrico e trattenuta in osservazione.

TASER -CARABINIERI TASER CARABINIERI