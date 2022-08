29 ago 2022 19:54

NOTTE DI TERRORE PER PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG: IL CALCIATORE DEL BARCELLONA E' STATO PICCHIATO, MINACCIATO CON ARMI E DERUBATO IN CASA SUA DA ALMENO QUATTRO LADRI CHE SONO ENTRATI NELLA SUA CASA - L'ATTACCANTE E LA MOGLIE SAREBBERO STATI LEGATI E TENUTI A TERRA PER UN'ORA, MENTRE I LADRI HANNO PRESO DIVERSI GIOIELLI DALLA CASSAFORTE - SI TRATTA DEL SECONDO CALCIATORE DEL BARCA VITTIMA DEI CRIMINALI IN POCHI GIORNI, DOPO...