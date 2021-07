UNA NOTTE TRA I VIP PER BORIS JOHNSON E LA MOGLIE CARRIE - IL PREMIER INGLESE SI FA FOTOGRAFARE CON DAVID BECKHAM E IL FIGLIO, TOM CRUISE E NOVAK DJOKOVIC - POI SI SIEDE NEL PALCO REALE SULLA STESSA FILE DEL PRINCIPE WILLIAM E DI KATE - COME PER L'ALTRA PARTITA, IL PRIMO MINISTRO INDOSSA LA MAGLIA DELLA NAZIONALE, MA...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Boris Johnson con Cruz Beckham e il padre David

Boris Johnson e la nuova moglie Carrie hanno posato con molti vip prima della finale tra Inghilterra e Italia ieri sera allo stadio Wembley di Londra: si sono fatti fotografare con Tom Cruise, David Beckham e Novak Djokovic.

Allo stadio il primo ministro e signora si sono seduti sulla stessa fila di sedili del Principe William, Kate e del Prince George, nella Royal Box. Johnson indossava di nuovo la maglia della nazionale, ma questa volta non ha portato fortuna agli uomini di Gareth Southgate che hanno perso ai rigori.

Dopo una notte in cui la coppia ha posato con star di Hollywood e icone del calcio e dello sport, il Primo Ministro ha inviato un messaggio di commiserazione e congratulazioni alla squadra nazionale di calcio inglese dopo la devastante sconfitta contro l'Italia domenica.

Boris Johnson con la moglie Carrie e David Beckham

«È stato un risultato straziante chiudere #Euro2020, ma Gareth Southgate e la sua squadra inglese hanno giocato come eroi», ha scritto il primo ministro in una storia su Instagram. «Hanno reso la nazione orgogliosa e meritano un grande credito».

L'Inghilterra ha perso la finale ai rigori, prolungando i “55 anni di dolore” della squadra senza una vittoria importante in un trofeo. Insieme a Johnson, il principe William, anche lui presente alla partita, ha inviato un messaggio alla squadra inglese dopo la sconfitta.

«Straziante. Congratulazioni @Azzuri per una grande vittoria. @England, siete arrivati tutti così lontano, ma purtroppo questa volta non è stata la nostra giornata. Potete tutti tenere la testa alta ed essere così orgogliosi di voi stessi - so che c'è dell'altro in arrivo. W"» ha scritto su Instagram.

Boris Johnson con la moglie Carrie e Novak Djokovic

Boris e Carrie sono tra le decine di migliaia di persone che domenica hanno tifato l'Inghilterra a Wembley, insieme a Sir Keir Starmer, nonostante le preoccupazioni dei laburisti che la finale degli Europei non sarebbe stata sicura per gli spettatori.

Johnson e Starmer hanno scambiato le loro magliette e cravatte con le divise dell'Inghilterra per vedere i Tre Leoni affrontare l' Italia .

Alla luce della storica finale dell'Inghilterra, Boris Johnson è stato sfidato a mettere i fan al primo posto nell'offerta di ospitare la Coppa del Mondo 2030, limitando i prezzi dei biglietti. Il segretario per gli sport ombra laburista Jo Stevens ha dichiarato: "Dobbiamo rendere conveniente guardare la Coppa del Mondo in casa per la prima volta dal 1966".

Carrie e Boris Johnson allo stadio Carrie e Boris Johnson allo stadio 2 Carrie e Boris Johnson allo stadio 3 Peter Shilton, Tom Cruise, Christopher McQuarrie e Boris Johnson Post di William dopo la partita Post di Boris Johnson