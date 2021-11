NOVEMBER RAIN - BOMBA D’ACQUA IN SARDEGNA DOVE UN ANZIANO HA PERSO LA VITA - IL SINDACO DI CAGLIARI HA SOSPESO TUTTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE, ANCHE QUELLE A DISTANZA A CAUSA DI POTENZIALI INTERRUZIONI DELL'ENERGIA ELETTRICA – DA MARTEDÌ IL TEMPO DOVREBBE MIGLIORARE IN PIEMONTE, MA AL SUD, AL CENTRO E LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA SONO ATTESE PRECIPITAZIONI E ANCHE NUBIFRAGI - LA CIRCOLAZIONE CICLONICA CHE HA COLPITO L’ITALIA DOVREBBE INIZIARE A PLACARSI A PARTIRE DA…

nubifragio sardegna 5

Da www.ansa.it

Piogge intense e ancora nubifragi colpiranno il Nordovest, (specie il Piemonte), la Sardegna e anche Calabria ionica, Basilicata e Puglia meridionale (Salento già dal mattino, le altre regioni dal pomeriggio/sera.

Per altri tre giorni l'Italia sarà ingabbiata in una circolazione ciclonica che soltanto da giovedì sembra risolversi definitivamente.

nubifragio sardegna 4

Sono le previsioni di Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it. Se, infatti, martedì il tempo comincerà a migliorare in Piemonte, non lo farà al Sud, al Centro e su Lombardia ed Emilia Romagna; su queste zone sono attese precipitazioni via via più diffuse e anche sotto forma di nubifragio su Puglia, Molise, Abruzzo e Marche.

Continuerà a piovere in Sardegna mentre questo pomeriggio comincerà a peggiorare anche sulla Sicilia occidentale. La circolazione depressionaria attiva nei pressi della Sardegna comincerà a perdere gradualmente di potenza nel corso di mercoledì quando le piogge si faranno meno incisive e distribuite in forma più irregolare, soprattutto al Centro-Sud.

nubifragio sardegna 3

A partire da giovedì l'alta pressione delle Azzorre tornerà a conquistare il nostro Paese a partire dal Nord verso il resto d'Italia entro venerdì ponendo così fine a questa ondata di maltempo. La pausa anticiclonica però non avrà vita lunga, infatti dal Circolo Polare Artico una massa d'aria molto fredda è pronta a piombare sull'Italia verso la fine del mese. Se ciò venisse confermato assisteremo al primo assaggio d'inverno con un crollo delle temperature anche di 10°C su tutte le regioni.

nubifragio sardegna 1

A causa del maltempo e dell'allerta meteo diramata dalla Protezione civile sino alla mezzanotte di lunedì e delle ordinanze del sindaco di Cagliari e del sindaco di Monserrato, oltre alle scuole oggi chiude anche l'Università. Sono sospese le seguenti attività: attività didattiche (esempi: lezioni, esami, esercitazioni, seminari, laboratori, collaborazioni studentesche, Erasmus); biblioteche, aule studio e attività connesse; discussione delle lauree.

crollato un muro perimetrale e ringhiera a cagliari

Sono sospese - fa sapere l'Ateneo - anche le attività didattiche programmate esclusivamente a distanza in quanto possono non svolgersi regolarmente a causa di potenziali interruzioni dell'energia elettrica. I docenti e il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario possono recarsi al lavoro, salvo i casi per i quali ci siano difficoltà determinate dagli eventi (difficoltà a raggiungere la sede di lavoro per via dei trasporti, o difficoltà delle famiglie determinate dal fatto che i figli non vanno a scuola).

E il Comune di Cagliari, in considerazione delle diverse criticità derivanti dal maltempo, comunica che sono state chiuse al traffico via dei Valenzani e via Italia a Pirri, all'altezza di via Salvo D'Acquisto fino a via Pisano e Via Lorenzo il magnifico (per crollo di un muro).

TEMPORALE

Piove senza sosta da diverse ore sul Piemonte, dove Il Centro Funzionale dell'Arpa ha emesso un'allerta gialla per rischio idrogeologico nel sud della regione, in particolare nell'Alessandrino al confine con la Liguria, per possibili allagamenti locali e frane associate ai temporali di maggiore intensità. Abbondanti le nevicate in montagna, sopra i 1.500 metri. Un miglioramento è atteso per martedì quando la depressione si porterà verso le coste mediterranee africane.

TEMPORALI FULMINI

Sospesi per il forte vento i collegamenti con traghetti tra Piombino (Livorno) è l'isola d'Elba. Come informano dalla capitaneria di Piombino l'ultima nave per l'isola, diretta a Portoferraio, è partita alle 5.30 di stamani, poi per problemi di attracco le corse in partenza sono state sospese.

pioggia 2

L'ultimo traghetto in arrivo da Portoferraio è stato invece il Marmorica, attracco previsto alle 6, che proprio a causa del forte vento è riuscito ad attraccare in banchina con circa un'ora di ritardo. Sempre dalla capitaneria piombinese segnalano che in giornata le condizioni meteo sono previste in miglioramento e che quindi sempre in giornata si dovrebbero ripristinare i regolari collegamenti.

pioggia 3

Inoltre, lievi rallentamenti del traffico navale si registrano nel porto di Livorno, a causa del forte vento di grecale (20-25 nodi) in corso, dato che ogni nave in entrata e in uscita ha bisogno dell'assistenza dei rimorchiatori: lo segnalano stamani dall'Avvisatore Marittimo del porto.

Qualche disagio anche nel traffico passeggeri: sempre a causa del forte vento infatti stamani hanno saltato la corsa sia il traghetto per l'isola di Capraia sia quello per l'isola di Gorgona.