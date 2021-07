25 lug 2021 12:00

NUDA SENZA META – DA QUALCHE GIORNO UNA DONNA, BIONDA, MAGRA E DI MEZZA ETÀ, VAGA PER IL CENTRO DI MILANO COMPLETAMENTE NUDA: APPARE IN PIAZZA SCALA, POI SI DIRIGE VERSO IL DUOMO. FA IL SUO GIRO E SPARISCE: NON SI TRATTA DI UN’ESIBIZIONISTA, MA DI UNA PERSONA CHE NON STA BENE. È SPAESATA E SEMBRA ANCHE IMPAURITA. PERCHÉ NESSUNO LA AIUTA? – VIDOE