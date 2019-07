NUDI ALLA META – UN UOMO ENTRA COME MAMMA L’HA FATTO IN UN NEGOZIO IN CANADA, CHIEDE UN CAFFÈ E POI SE NE VA COME SE NULLA FOSSE – IL RACCONTO DEL TITOLARE: “NON HO ALCUN PROBLEMA CON QUALCUNO CHE SI COMPORTA IN MODO NATURALE. HA CHIESTO SE C’ERA UN POSTO DOVE ANDARE A NUOTARE E LO ABBIAMO CONSIGLIATO” – MIA FIGLIA ERA ALLA CASSA, LUI HA PAGATO NORMALMENTE E…” – VIDEO

DAGONEWS

uomo nudo in un negozio di bennington, in canada 1

È estate e fa caldo anche in Canada. Ma nonostante le temperature il titolare di un negozio di alimentari a Bennington, in Ontario, è rimasto a bocca aperta quando ha visto arrivare un cliente completamente nudo, che camminava come se nulla fosse nel suo negozio. L’uomo ha ordinato una tazza di caffè e poi ha chiesto dove fosse la piscina più vicina. Ha pagato e se n’è andato tranquillissimo come era arrivato.

ryan hassett

“È la prima volta. Una cosa del genere non succede spesso, te lo dico", ha commentato il proprietario del negozio Ryan Hassett alla tv WCJB. Hassett ha raccontato che sua figlia era alla cassa, che ha aiutato l'uomo con il suo ordine e non ha reagito in modo eccessivo alla sua nudità. Lei gli ha indicato dove era il caffè, lui si è versato una tazza poi le ha chiesto se conosceva dei luoghi vicini dove rinfrescarsi. “Ha chiesto se c'era un buon posto dove andare a nuotare. Lo abbiamo indirizzato verso una piscina e lui è uscito

il negozio di bennington dove un uomo si e' presentato completamente nudo

"Non ho alcun problema con qualcuno che si comporta in modo naturale e cose del genere", ha detto. "Non sto incoraggiando le persone a entrare nude nel nostro negozio", ha aggiunto Ryan. Nella città di Bennington andare in giro nudi non è illegale, quindi l'uomo non dovrà affrontare nessuna conseguenza, anche se gli agenti di polizia lo hanno avvertito che stava mettendo a disagio le persone e lui ha accettato di lasciare la città. Nel frattempo, il video registrato dalle telecamere di sicurezza sta facendo il giro del mondo

uomo nudo in un negozio di bennington, in canada